Τη σκληρή γραμμή που είχε διαφανεί τα τελευταία 24ωρα επιβεβαιώνει το Ιράν, σχετικά με τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Σε επίσημες τοποθετήσεις τους, οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) ξεκαθαρίζουν ότι η αποκατάσταση της ελεύθερης διέλευσης δεν συνδέεται με τις διπλωματικές επαφές που βρίσκονται σε εξέλιξη με το Ομάν.

Αντίθετα, η επαναλειτουργία της θαλάσσιας οδού εξαρτάται αποκλειστικά από το αν η Ουάσιγκτον αποδεχθεί πλήρως τις απαιτήσεις της Τεχεράνης.

Τα Στενά του Ορμούζ όπλο στρατηγικής ισχύος για το Ιράν – Οι 6 όροι που θέτει η Τεχεράνη

Ο εκπρόσωπος των IRGC, Σαρντάρ (Χοσεΐν) Μοχέμπι, σημείωσε πως η επανεκκίνηση των διελεύσεων υπόκειται σε «ειδικούς μηχανισμούς και προϋποθέσεις» που θέτει η Ισλαμική Δημοκρατία. Μιλώντας στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, ο Μοχέμπι υπογράμμισε ότι για το Ιράν το Στενό του Ορμούζ δεν αποτελεί απλώς ένα πέρασμα εμπορικής σημασίας, αλλά θεμελιώδη πυλώνα της γεωγραφικής και στρατηγικής του ισχύος.

Παράλληλα, τόνισε πως τα πλοία θα μπορέσουν να περάσουν ξανά, μόνον όταν οι ΗΠΑ αποδεχθούν τους ιρανικούς όρους και σταματήσουν να παρεμβαίνουν στις περιφερειακές διαπραγματεύσεις.

Η αυστηρή αυτή στάση έρχεται σε αντίθεση με τις εκτιμήσεις Αμερικανών αξιωματούχων, οι οποίοι εξέφραζαν αισιοδοξία για πρόοδο στις συνομιλίες Ιράν-Ομάν, βλέποντας πιθανή εκτόνωση της κρίσης και αποκατάσταση των εξαγωγών πετρελαίου που έχουν πληγεί από τη πεντάμηνη σύγκρουση.

Από την πλευρά του, ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Ζολγκάντρ, δήλωσε το Σάββατο (8/8), ότι οι ΗΠΑ πρέπει να «διορθώσουν τη συμπεριφορά τους», προκειμένου η Τεχεράνη να επιτρέψει εκ νέου την ελεύθερη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Μιλώντας στο ιρανικό δίκτυο IRIB, ο ανώτερος Ιρανός κυβερνητικός αξιωματούχος ανέφερε σε μήνυμά του: «Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν θα κάνει ποτέ πίσω, είτε σε πόλεμο, είτε σε διαπραγματεύσεις».

Ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, αναφερόμενος στην τελευταία κατάσταση στη χώρα και την περιοχή, τόνισε, ανακοινώνοντας έξι αυστηρούς όρους: «Μέχρι η Αμερική να διορθώσει τη συμπεριφορά της, τα Στενά του Ορμούζ δεν θα ανοίξουν. Διόρθωση συμπεριφοράς σημαίνει:

1- Ποτέ μην απειλείτε το Ιράν με οποιαδήποτε γλώσσα ή μην προσβάλλετε τις ιερότητες αυτού του έθνους.

2- Να τερματιστεί για πάντα ο πόλεμος και η επιθετικότητα εναντίον του Ιράν και των συμμάχων του στον Λίβανο, την Παλαιστίνη, την Υεμένη και το Ιράκ.

3- Άρση του ναυτικού αποκλεισμού και απόσυρση των ναυτικών και αεροπορικών δυνάμεών του από το Ιράν.

4- Πληρωμή των ζημιών των δύο επιθετικών πολέμων και επιβολής στο Ιράν, χωρίς καμία μείωση.

5 – Άρση των σκληρών και παράνομων κυρώσεων κατά του ιρανικού λαού.

6- Απελευθέρωση άνευ όρων των παγωμένων και κλεμμένων περιουσιακών στοιχείων του ιρανικού λαού.

Αυτά είναι τα αιτήματα του ιρανικού λαού, που τα φωνάζει αδιάκοπα στις πλατείες και τους δρόμους εδώ και 160 ημέρες.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας δεν θα κάνει ποτέ πίσω, είτε σε πόλεμο είτε σε διαπραγματεύσεις», σημείωσε καταλήγοντας ο Μοχαμάντ Μπαγκέρ Ζολγκάντρ.

Iran’s Supreme National Security Council has outlined six conditions it says must be met before the Strait of Hormuz will be reopened to commercial shipping:

1. Cease all threats and insults toward Iran.

2. Permanently end what Iran describes as its “war of aggression” against… pic.twitter.com/DR9EJSwpKs — OSINTdefender (@sentdefender) August 8, 2026

Την ίδια στιγμή πάντως, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, ανέφερε ότι Τεχεράνη και Μουσκάτ βρίσκονται «πολύ κοντά» σε συμφωνία για μια νέα, προσωρινή διαδρομή ναυσιπλοΐας.

Ο Αραγτσί συμπλήρωσε ότι τα τεχνικά και νομικά ζητήματα για μια μόνιμη λύση έχουν διευθετηθεί, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η τελική διευθέτηση περιλαμβάνει όρους, όπως αποζημιώσεις για παραβιάσεις του μνημονίου κατανόησης του Ισλαμαμπάντ.