Ένας από τους μεγαλύτερους πυρηνικούς σταθμούς της Ευρώπης, ο Gravelines στη βόρεια Γαλλία, αναγκάστηκε να διακόψει προσωρινά τη λειτουργία τριών από τους έξι αντιδραστήρες του εξαιτίας ενός απρόσμενου φυσικού εμποδίου: ενός τεράστιου κοπαδιού μεδουσών.

Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα 10 Αυγούστου, όταν οι μέδουσες φλόμωσαν τις αντλίες εισαγωγής θαλασσινού νερού που είναι απαραίτητες για την ψύξη του σταθμού. Όσον αφορά την κατάσταση των μονάδων, τρεις αντιδραστήρες τέθηκαν πλήρως εκτός λειτουργίας, ένας μείωσε την απόδοσή του στο μισό, ενώ μόλις ένας παρέμεινε σε πλήρη παραγωγή, καθώς ο έκτος βρισκόταν ήδη εκτός δικτύου για προγραμματισμένη συντήρηση.

Η διαχειρίστρια εταιρεία EDF διαβεβαίωσε ότι δεν υπήρξε κανένας κίνδυνος για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, τους εργαζόμενους ή το περιβάλλον. Παρ’ όλα αυτά, το επεισόδιο επιβαρύνει περαιτέρω τη γαλλική παραγωγή πυρηνικής ενέργειας, η οποία ήδη δοκιμαζόταν από την ξηρασία και τους καύσωνες του καλοκαιριού, με τη χώρα να καταγράφει σημαντικό έλλειμμα παραγωγής.

Η άντληση θαλασσινού νερού είναι ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία των παράκτιων πυρηνικών σταθμών, καθώς χρησιμοποιείται στα συστήματα ψύξης. Όταν πυκνά κοπάδια μεδουσών παρασύρονται προς τις εισαγωγές νερού, βουλώνουν τα φίλτρα και τις αντλίες, αναγκάζοντας τους μηχανικούς να σταματήσουν τους αντιδραστήρες για να αποφευχθεί υπερθέρμανση ή υλική ζημιά.

Δεν πρόκειται για μεμονωμένο γεγονός, αλλά για ένα επαναλαμβανόμενο φαινόμενο. Ο σταθμός Gravelines είχε αντιμετωπίσει παρόμοιο πρόβλημα και το προηγούμενο έτος, ενώ αντίστοιχες διακοπές έχουν καταγραφεί στη Σουηδία το 2013, όταν ο σταθμός Oskarshamn παρέμεινε κλειστός για τρεις ημέρες, αλλά και στην Ιαπωνία το 1999.

Οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι η έξαρση του πληθυσμού των μεδουσών παγκοσμίως συνδέεται άμεσα με την υπεραλίευση που μειώνει τους φυσικούς θηρευτές τους, τη ρύπανση των ωκεανών από πλαστικά και τη σταδιακή αύξηση της θερμοκρασίας των υδάτων λόγω της κλιματικής αλλαγής.