Στα χέρια των αρχών βρίσκεται ένας 21χρονος στα Χανιά, μέλος εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών στην Κρήτη μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών.

Μετά από συντονισμένη επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Χανίων, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν περισσότερα από 12 κιλά κάνναβης και σχεδόν μισό κιλό κοκαΐνης, τα οποία ήταν επιμελώς κρυμμένα μέσα σε κουτιά παιχνιδιών σε Χανιά και Ηράκλειο.

Η σύλληψη στα Χανιά και τα ναρκωτικά σε κουτιά παιχνιδιών

Το πρωί της Δευτέρας 10 Αυγούστου, οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν τον 21χρονο την ώρα που εξερχόταν από κατάστημα εταιρείας ταχυμεταφορών σε περιοχή των Χανίων, έχοντας μόλις παραλάβει ένα ύποπτο δέμα.

Στον έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι το δέμα περιείχε 7 κουτιά παιχνιδιών, μέσα στα οποία είχαν τοποθετηθεί επιμελώς συσκευασίες με:

4 κιλά και 412 γραμμάρια κάνναβης.

κάνναβης. 122 γραμμάρια κοκαΐνης.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε νομότυπη έρευνα στην οικία του συλληφθέντος, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα κάνναβης, το χρηματικό ποσό των 350 ευρώ, δύο τρίφτες και δύο συσκευές κινητής τηλεφωνίας.

Δεύτερο δέμα με ναρκωτικά στο Ηράκλειο

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, σήμερα Τρίτη 11 Αυγούστου, οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν και κατάσχεσαν ένα δεύτερο δέμα που είχε αποσταλεί μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών στο Ηράκλειο.

Εντός του δεύτερου δέματος βρέθηκαν 8 κούτες παιχνιδιών, οι οποίες έκρυβαν:

7 κιλά και 854 γραμμάρια κάνναβης.

κάνναβης. 337 γραμμάρια κοκαΐνης.

Κατάσχεση οχήματος και συνέχεια των ερευνών

Παράλληλα, οι αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση ενός Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου ως μέσου μεταφοράς των ναρκωτικών ουσιών.

Η συνολική ποσότητα που κατασχέθηκε από τα δύο δέματα ξεπερνά τα 12 κιλά κάνναβης και τα 450 γραμμάρια κοκαΐνης.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Χανίων για την πλήρη εξάρθρωση του εγκληματικού δικτύου και τον εντοπισμό των συνεργών του.