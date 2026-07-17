Βαθύ ρήγμα στην ιταλική κοινωνία έχει προκαλέσει η οριστική καταδίκη του 72χρονου κοσμηματοπώλη Μάριο Ροτζιέρο σε κάθειρξη 14 ετών και 9 μηνών, για τον θάνατο δύο ληστών. Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ιταλίας επικύρωσε την ποινή το βράδυ της Τετάρτης, με τον ηλικιωμένο άνδρα να δηλώνει έτοιμος να παραδοθεί στις Αρχές για να εκτίσει την ποινή του.

Το χρονικό της αιματηρής καταδίωξης

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε τον Απρίλιο του 2021 στην περιοχή Γκριντζάν Καβούρ του Πεδεμοντίου. Τρεις ένοπλοι εισέβαλαν στο κατάστημα του Ροτζιέρο και το λήστεψαν. Ωστόσο, η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο όταν οι δράστες βγήκαν από το μαγαζί.

Ο ιδιοκτήτης, κρατώντας ένα νόμιμο περίστροφο, τους καταδίωξε στο δρόμο και άνοιξε πυρ εναντίον τους. Αποτέλεσμα της επίθεσης ήταν να πέσουν νεκροί οι Τζουζέπε Ματζαρίνο και Αντρέα Σπινέλι, ενώ ο τρίτος συνεργός, ο Αλεσάντρο Μόντικα, τραυματίστηκε.

Τα γεγονότα έχουν καταγραφεί λεπτό προς λεπτό από τις κάμερες ασφαλείας, με το σχετικό οπτικοακουστικό υλικό να παρουσιάζει καθαρά τη στιγμή της εισβολής αλλά και την μετέπειτα καταδίωξη των δραστών από τον κοσμηματοπώλη.

Ακολουθεί το βίντεο (Προσοχή, σκληρές εικόνες):

Γιατί η δικαιοσύνη απέρριψε τη «νόμιμη άμυνα»

Το σκεπτικό της καταδικαστικής απόφασης βασίστηκε στο γεγονός ότι ο Ροτζιέρο πυροβόλησε τους ληστές την ώρα που εκείνοι προσπαθούσαν να διαφύγουν με όχημα, πράγμα που σημαίνει ότι εκείνη τη στιγμή δεν αποτελούσαν άμεση απειλή για τη ζωή του.

Έτσι, το δικαστήριο έκρινε ότι δεν επρόκειτο για περίπτωση νόμιμης άμυνας, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης ότι ο πελάτης τους βρισκόταν σε κατάσταση έντονου ψυχικού κλονισμού.

Πολιτική θύελλα και συλλογή υπογραφών

Η δικαστική ετυμηγορία προκάλεσε άμεσες πολιτικές αντιδράσεις. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και αρχηγός της Λέγκα, Ματέο Σαλβίνι, εξέφρασε δημόσια τη στήριξή του στον κοσμηματοπώλη, προαναγγέλλοντας κινητοποίηση για την παροχή χάριτος. Παράλληλα, τα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού της Τζόρτζια Μελόνι ξεκίνησαν τη συλλογή υπογραφών από βουλευτές και πολίτες με το ίδιο αίτημα.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κάρλο Νόρντιο, εξέφρασε μέσω της πλατφόρμας «Χ» την επιθυμία του να βρεθεί μια νομική δόκιμη λύση ώστε ο 72χρονος να επιστρέψει στο σπίτι του, εκκινώντας μάλιστα τις σχετικές διαδικασίες.

Η ηχηρή υπενθύμιση του Προέδρου Ματαρέλα

Η κυβερνητική πίεση για την αποφυλάκιση του Ροτζιέρο προκάλεσε την αντίδραση του Προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας. Ο Σέρτζιο Ματαρέλα κάλεσε σε επείγουσα συνάντηση τον υπουργό Δικαιοσύνης, υπενθυμίζοντάς του σε αυστηρό τόνο ότι το δικαίωμα απονομής χάριτος αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο του αρχηγού του κράτους.

Νομικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι η αυτοδικία απαγορεύεται ρητά από το ιταλικό δίκαιο. Τονίζουν, μάλιστα, ότι η συντονισμένη προσπάθεια πολιτικής ακύρωσης μιας απόφασης που πέρασε από τρεις δικαστικούς βαθμούς αποτελεί μια εξαιρετικά ασυνήθιστη και θεσμικά οριακή πρακτική για τα δεδομένα της χώρας.

Πηγή: Dailymail