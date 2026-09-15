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Ο Μολαβί Γιουσέφ Γκοργκίζ, ένας ανώτερος Σουνίτης μουσουλμάνος ιερωμένος, πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε τη Δευτέρα από άγνωστους ενόπλους σε νοτιοανατολική περιοχή του Ιράν, μετέδωσε το επίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.
Το IRNA επικαλέστηκε δηλώσεις ενός τοπικού αξιωματούχου, σύμφωνα με τις οποίες ο Γκοργκίτζ «ήταν ενεργός στον αγώνα κατά των διχαστικών ανθρώπων και του Σιωνισμού» – μια περιγραφή που υποδηλώνει ότι ο ιερωμένος ήταν υπέρ της κυβέρνησης.
A senior Sunni Baluch cleric, Molavi Yusef Gorgij, was gunned down outside his home in southeastern Iran, IRNA reports. It marks the second Sunni cleric killed in the country in under a week. pic.twitter.com/gOWiMsDWYd
— Open Source Intel (@Osint613) September 14, 2026