Το αμερικανικό Ανώτατο Δικαστήριο, παρότι διαθέτουν σε αυτό ευρεία πλειοψηφία οι συντηρητικοί, απέρριψε χθες Δευτέρα προσφυγή της κυβέρνησης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με σκοπό να επιτραπεί να επιβληθούν πολύ αυστηρότεροι όροι όσον αφορά τη συμμετοχή στις εκλογές δι’ αλληλογραφίας, ενόψει των κρίσιμων εκλογών του μέσου της δεύτερης θητείας του, στις αρχές του Νοεμβρίου.

Μόλις δύο από τα εννιά μέλη του κορυφαίου θεσμού της αμερικανικής δικαιοσύνης, όπου οι έξι δικαστικοί χαρακτηρίζονται συντηρητικοί και τρεις προοδευτικοί, εξέφρασαν τη διαφωνία τους με την απόφαση. Παρουσιάζοντάς τη, ο συντηρητικός δικαστής Μπρετ Κάβανο –που συμφώνησε με την ετυμηγορία– έκρινε ότι, αν και το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να είναι σύννομο μακροπρόθεσμα, η εφαρμογή του κανονισμού που θέλει στις εκλογές του 2026 «θα ήταν αυθαίρετη», ενώ «οι πολιτειακοί και τοπικοί εκλογικοί αξιωματούχοι δεν έχουν επαρκή χρόνο» για την εφαρμογή των νέων διατάξεων.