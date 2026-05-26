Μια έφοδος στο γραφείο του πρώην πρωθυπουργού της Ισπανίας, Χοσέ Λουίς Ροντρίγκεθ Θαπατέρο αποκάλυψε ένα χρηματοκιβώτιο γεμάτο με υποτιθέμενα δώρα, καθώς βαθαίνει το σκάνδαλο που συγκλονίζει την κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ.

Στη Μαδρίτη, αξιωματικοί της UDEF ερεύνησαν το γραφείο του Θαπατέρο στην οδό Φεράθ, ξεκινώντας την επιχείρηση το πρωί της 19ης Μαΐου. Σύμφωνα με την EL PAÍS, οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν πέντε γραφεία εργασίας, αρκετά άδεια δωμάτια και έναν χώρο συσκέψεων. Κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης, δύο γραμματείς — η Χερτρούδις Αλκάθαρ και η Λορ Γουέλ Σάτον — βρίσκονταν μέσα.

Η αστυνομία έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στη θυρίδα ασφαλείας (χρηματοκιβώτιο) στο γραφείο του διευθυντή του προσωπικού. Όπως εξήγησαν οι γραμματείς, το χρηματοκιβώτιο μεταφέρθηκε από το σπίτι του Θαπατέρο και της συζύγου του, Σονσόλες Εσπινόσα. Στο εσωτερικό του βρέθηκε μια συλλογή κοσμημάτων — κολιέ, βραχιόλια, σκουλαρίκια, δαχτυλίδια, καθώς και ρολόγια και δύο σκληροί δίσκοι.

Η Χερτρούδις Αλκάθαρ διευκρίνισε ότι μέρος των κοσμημάτων προερχόταν από κληρονομιά της Σενιόρα Σονσόλες, ενώ τα υπόλοιπα ήταν δώρα από ταξίδια στο εξωτερικό.

Στον χώρο εργασίας των γραμματέων, η αστυνομία κατάσχεσε 17 χάρτινα ημερολόγια, 18 φακέλους εγγράφων, δύο χειρόγραφες σημειώσεις, τουλάχιστον δύο στικάκια USB, έναν ακόμη σκληρό δίσκο και ένα κινητό τηλέφωνο.

Επιπλέον, το προσωπικό της UDEF κατέβασε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αρχεία από τους δύο υπολογιστές που χρησιμοποιούσαν οι γραμματείς. Οι περισσότερες από τις διευθύνσεις email που βρέθηκαν σε αυτά τα δεδομένα ήταν συνδεδεμένες με το εταιρικό ταχυδρομείο του PSOE (Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Ισπανίας).

Όπως σημειώνει η EL PAÍS, η έρευνα διεξήχθη στο πλαίσιο μιας εν εξελίξει έρευνας, οι λεπτομέρειες της οποίας δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί.

Η εστίαση στο περιεχόμενο του χρηματοκιβωτίου και στα ηλεκτρονικά μέσα συνδέεται με την ανάγκη να προσδιοριστεί η προέλευση των τιμαλφών και τυχόν πιθανή σύνδεση με τις δραστηριότητες του πρώην επικεφαλής της κυβέρνησης.

Σε παρόμοιες περιπτώσεις, όπως ο έλεγχος οικονομικών συναλλαγών, τα δικαστήρια και η αστυνομία έχουν ήδη λάβει μέτρα για την κατάσχεση περιουσίας και την ανάλυση εγγράφων. Προηγουμένως, η προσοχή των μέσων ενημέρωσης είχε στραφεί σε μεταφορές χρημάτων στους λογαριασμούς του πρώην πρωθυπουργού, όπως αναφέρεται αναλυτικά στο άρθρο σχετικά με κεφάλαια που εισπράχθηκαν στους λογαριασμούς του Θαπατέρο από εταιρείες με ξένα κεφάλαια.

Η UDEF είναι μια εξειδικευμένη μονάδα της ισπανικής αστυνομίας, υπεύθυνη για τη διερεύνηση οικονομικών και χρηματοοικονομικών εγκλημάτων. Οι έρευνες στα γραφεία πρώην ανώτατων αξιωματούχων είναι σπάνιες και γενικά συνδέονται με μεγάλες έρευνες. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην προέλευση των τιμαλφών, την παρουσία εταιρικών εγγράφων και τα ηλεκτρονικά δεδομένα που μπορεί να είναι σημαντικά για την έρευνα. Στην Ισπανία, τα ζητήματα διαφάνειας και εποπτείας σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία πρώην δημόσιων προσώπων παραμένουν ζήτημα δημοσίου συμφέροντος και συζήτησης.