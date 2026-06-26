Σε εσωτερικό πολιτικό ζήτημα για την κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι στην Ιταλία, εξελίχθηκαν οι δηλώσεις του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, σχετικά με τον ρόλο της χώρας και τις αμερικανικές επιθέσεις εναντίον των πυρηνικών εγκαταστάσεων στο Ιράν.

Η αναφορά του Ρούτε σε συνέντευξή του στο Fox News ότι περίπου 500 αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη αξιοποίησαν ιταλικές βάσεις στο πλαίσιο της επιχείρησης προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στη Ρώμη, καθώς η αντιπολίτευση υποστήριξε ότι η κυβέρνηση υποβάθμισε τον βαθμό της εμπλοκής της χώρας στις αμερικανικές επιχειρήσεις.

Ιταλία: Η Μελόνι απορρίπτει ότι η Ιταλία συμμετείχε στις επιθέσεις

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός απάντησε ότι οι δηλώσεις του Ρούτε δημιούργησαν λανθασμένες εντυπώσεις, καθώς όπως υποστήριξε, η χώρα δεν συμμετείχε στις επιθέσεις κατά του Ιράν ούτε επέτρεψε την απογείωση αμερικανικών βομβαρδιστικών για πολεμικές επιχειρήσεις από το ιταλικό έδαφος.

Κατά τη διάρκεια της γαλλοϊταλικής συνόδου κορυφής, η Μελόνι δήλωσε ότι ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ «ομαδοποίησε διαφορετικές κατηγορίες πτήσεων», συγχέοντας τις αποστολές υλικοτεχνικής υποστήριξης με τις πραγματικές πολεμικές επιχειρήσεις.

«Η Ιταλία δεν συμμετείχε στη σύγκρουση με το Ιράν», τόνισε, προσθέτοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν τις εγκαταστάσεις μόνο στο πλαίσιο των υφιστάμενων διμερών συμφωνιών που αφορούν ανεφοδιασμό, τεχνική υποστήριξη και μεταφορές προσωπικού και υλικού.

Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, η Ρώμη επιμένει ότι έκανε σαφή διάκριση μεταξύ της χρήσης των αμερικανικών βάσεων για ανεφοδιασμό, μεταφορές προσωπικού και τεχνική υποστήριξη και της άμεσης συμμετοχής σε πολεμικές επιχειρήσεις.

Η Corriere della Sera είχε αποκαλύψει ήδη από τον Μάρτιο ότι η ιταλική κυβέρνηση δεν είχε επιτρέψει τη χρήση της βάσης της Sigonella για αποστολές κρούσης προς το Ιράν, κρίνοντας ότι αυτές δεν καλύπτονταν από τις υφιστάμενες διμερείς συμφωνίες.

Τι ανέφερε ο Ρούτε

Ο Μαρκ Ρούτε, επιχειρώντας να αναδείξει τη συμβολή των ευρωπαϊκών συμμάχων των ΗΠΑ, δήλωσε ότι η Ιταλία παρείχε σημαντική υποστήριξη μέσω της χρήσης των αμερικανικών βάσεων που λειτουργούν στο έδαφός της.

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, οι αναφορές αυτές αφορούσαν κυρίως τις βάσεις του Aviano στη βορειοανατολική Ιταλία και της Sigonella στη Σικελία, οι οποίες αποτελούν διαχρονικά κρίσιμους κόμβους για τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.

Ωστόσο, η διατύπωση του Ρούτε ερμηνεύθηκε από μεγάλο μέρος του ιταλικού πολιτικού κόσμου ως παραδοχή ότι η Ιταλία είχε ενεργό επιχειρησιακό ρόλο στις επιθέσεις, κάτι που η κυβέρνηση απορρίπτει κατηγορηματικά.

Οι απογειώσεις από τις ιταλικές βάσεις

Ιταλικά δημοσιεύματα επισημαίνουν ότι τις ημέρες που προηγήθηκαν των αμερικανικών επιθέσεων καταγράφηκε ασυνήθιστα αυξημένη αεροπορική δραστηριότητα στις αμερικανικές εγκαταστάσεις της χώρας.

Από τη βάση της Sigonella απογειώθηκαν αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού, μεταγωγικά και αεροσκάφη επιτήρησης, ενώ μέσω των ιταλικών βάσεων πραγματοποιήθηκαν δεκάδες διελεύσεις και τεχνικές στάσεις αμερικανικών στρατιωτικών αεροσκαφών που κατευθύνονταν προς την Ανατολική Μεσόγειο και τον Περσικό Κόλπο.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν υπάρχουν στοιχεία ότι τα βομβαρδιστικά B-2 Spirit, τα οποία πραγματοποίησαν τα πλήγματα στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, απογειώθηκαν από ιταλικό έδαφος. Οι συγκεκριμένες αποστολές πραγματοποιήθηκαν απευθείας από τις Ηνωμένες Πολιτείες με ανεφοδιασμούς κατά τη διάρκεια της πολύωρης πτήσης τους.

Η κυβέρνηση της Ρώμης επιμένει ότι η δραστηριότητα στις βάσεις περιορίστηκε αποκλειστικά σε όσα προβλέπουν οι διμερείς αμυντικές συμφωνίες Ιταλίας–ΗΠΑ.

Πυρά από την αντιπολίτευση

Οι δηλώσεις του Ρούτε προκάλεσαν νέο γύρο αντιπαράθεσης στο ιταλικό κοινοβούλιο.

Κόμματα της αντιπολίτευσης, μεταξύ των οποίων το Δημοκρατικό Κόμμα και το Κίνημα Πέντε Αστέρων, ζήτησαν από την κυβέρνηση να ενημερώσει πλήρως το κοινοβούλιο για το εύρος της αμερικανικής στρατιωτικής δραστηριότητας στις ιταλικές βάσεις και να διευκρινίσει ποιες άδειες χορηγήθηκαν πριν από την επιχείρηση.

Η αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι, ακόμη και αν δεν υπήρξε άμεση συμμετοχή στις επιθέσεις, η εκτεταμένη χρήση των βάσεων καθιστά την Ιταλία μέρος της στρατιωτικής επιχείρησης σε επίπεδο υποστήριξης.

Η διευκρίνιση του ΝΑΤΟ

Μετά τις αντιδράσεις, εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ επιχείρησε να αποσαφηνίσει τις δηλώσεις του γενικού γραμματέα.

Η εκπρόσωπος της Συμμαχίας, Άλισον Χαρτ, ανέφερε ότι ο Ρούτε αναφερόταν αποκλειστικά στη λογιστική και τεχνική υποστήριξη που παρείχαν οι σύμμαχοι, μέσω των υφιστάμενων συμφωνιών για τη χρήση στρατιωτικών βάσεων και τις υπερπτήσεις, και όχι σε άμεση συμμετοχή στις επιθέσεις κατά του Ιράν.

Η ίδια επισήμανε ότι οι αναφορές του αφορούσαν την εφαρμογή των διμερών συμφωνιών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ.

Επαφές με την Τεχεράνη

Η υπόθεση απέκτησε και διπλωματική διάσταση, καθώς ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομόλογό του, Αμπάς Αραγτσί.

Σύμφωνα με τη Μελόνι, η ιρανική πλευρά ενημερώθηκε για τη θέση της ιταλικής κυβέρνησης και αναγνώρισε ότι οι δηλώσεις του Ρούτε δημιούργησαν παρεξήγηση σχετικά με τον πραγματικό ρόλο της Ιταλίας στις αμερικανικές επιχειρήσεις.

Η υπόθεση, ωστόσο, συνεχίζει να προκαλεί πολιτική πίεση στην κυβέρνηση, καθώς επαναφέρει στο προσκήνιο το διαχρονικό ζήτημα της χρήσης των αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην Ιταλία και των ορίων της συμμετοχής της χώρας σε επιχειρήσεις των συμμάχων της.