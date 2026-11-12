Η κολομβιανή δικαιοσύνη άσκησε διώξεις χθες Τετάρτη (11/11) σε βάρος οκτώ απόστρατων, άλλοτε μελών της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών, για «εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονία» σε βάρος των μελών του κόμματος της Αριστεράς, Πατριωτική Ένωση (Unión Patriótica, UP), την περίοδο μεταξύ του 1985 και του 1993.

Πάνω από 5.700 μέλη του κινήματος αυτού είχαν σφαγιαστεί στην Κολομβία στο πλαίσιο εκστρατείας τρόμου που ενορχήστρωσαν παραστρατιωτικές οργανώσεις με τη συνέργεια δυνάμεων του κράτους.

Το κόμμα είχε σχηματιστεί το 1985, από πρώην αντάρτες των FARC, έπειτα από άκαρπη προσπάθεια να κλειστεί ειρηνευτική συμφωνία μέσω διαπραγματεύσεων. Επικριτές του το κατηγορούσαν πως ήταν ο πολιτικός βραχίονας της οργάνωσης ανταρτών κατά τη διάρκεια μιας από τις πιο αιματηρές περιόδους του εμφυλίου πολέμου στην Κολομβία.

Αρχικά γίνονταν μυστικές παρακολουθήσεις και κατόπιν δολοφονίες ή εξαφανίσεις χωρίς ίχνη, σχήμα που επαναλήφθηκε σε διάφορες περιοχές της χώρας, όπως έδειξε η έρευνα της ειδικής δικαιοδοσίας για την ειρήνη (Jurisdicción Especial para la Paz, JEP), δικαστηρίου που προέκυψε από τη συμφωνία του 2016, με την οποία έλαβε τέλος ο πόλεμος ανάμεσα στις δυνάμεις του κράτους και την παράταξη FARC (Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της Κολομβίας).

Είχε δημιουργηθεί «μυστικός εγκληματικός μηχανισμός μέσα σε μονάδες της υπηρεσίας στρατηγικών πληροφοριών του στρατού, ο οποίος συγκέντρωνε πληροφορίες για τους προγραμμένους στόχους», τόνισε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο Ντανίλο Ρόχας, ο πρόεδρος του JEP. «Έκανε παρακολουθήσεις, αναγνώριση στόχων και συντονισμό μυστικών επιχειρήσεων», πρόσθεσε.

Ακόμη το δικαστήριο τους άσκησε δίωξη για βασανιστήρια και εξαναγκαστικές εξαφανίσεις ανταρτών την ίδια περίοδο.

Τα μέλη του JEP ερεύνησαν 27 υποθέσεις, κυρίως στην πρωτεύουσα Μπογοτά.

Το ειδικό δικαστήριο είναι αρμόδιο για τις πιο σοβαρές παραβιάσεις από τις διάφορες πλευρές που ενεπλάκησαν στον πόλεμο στην Κολομβία και αποφασίζει ποινές εναλλακτικές της φυλάκισης υπό προϋποθέσεις, πιο συγκεκριμένα αν αυτοί που καταδικάζονται προχωρούν σε επανορθώσεις στα θύματα και λένε την αλήθεια.

Στην εξουσία από την 7η Αυγούστου, ο πρόεδρος της λεγόμενης σκληρής δεξιάς Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια επικρίνει τη συμφωνία ειρήνης του 2016 που οδήγησε στον αφοπλισμό και τη διάλυση της πρώην οργάνωσης ανταρτών FARC, κρίνοντας πως ήταν υπερβολικά επιεικής έναντι των μελών της.