Την απομάκρυνση του Τζένσεν Χουάνγκ από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, φέρεται να εξετάζει το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia μετά την αποκάλυψη ότι είχε συνάψει δύο εξωσυζυγικές σχέσεις, εκ των οποίων η μία φέρεται να αφορούσε πρόσωπο ύποπτο για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal την Τετάρτη, το οποίο επικαλείται πρόσωπα με γνώση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, το διοικητικό συμβούλιο προετοιμάζεται να συνεδριάσει ακόμη και εντός της ημέρας, προκειμένου να αποφασίσει για το μέλλον του στην ηγεσία της εταιρείας.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, οι New York Times μετέδωσαν ότι ο Χουάνγκ είχε συνάψει εξωσυζυγική σχέση με στέλεχος της εταιρείας, το οποίο υπαγόταν στην εποπτεία του.

Όπως ανέφεραν οι New York Times, επικαλούμενοι πέντε άτομα που εργάστηκαν στην εταιρεία, η γυναίκα με την οποία φέρεται να είχε σχέση ήταν η Κίμπερλι Πάουελ, αντιπρόεδρος της Nvidia στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Η Nvidia δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Τα δημοσιεύματα της Τετάρτης έρχονται λίγες ημέρες μετά την παραδοχή του Χουάνγκ ότι υπήρξε άπιστος απέναντι στη σύζυγό του, την ώρα που το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia διερευνά εάν ο ίδιος αποτέλεσε στόχο επιχείρησης ξένης υπηρεσίας πληροφοριών.

Οι νέες αποκαλύψεις κλιμακώνουν την αντιπαράθεση γύρω από την υπόθεση, η οποία έχει προκαλέσει την προσοχή Αμερικανών νομοθετών, επενδυτών και του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia, τόσο για τη συμπεριφορά του Χουάνγκ όσο και για τη σχέση του με την Άλις Χουάνγκ, μια γυναίκα για την οποία οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν αναφέρει ότι έχει διευκολύνει αποστολές τσιπ της Nvidia προς κινεζικές εταιρείες.

Η μετοχή της Nvidia υποχώρησε κατά περίπου 8% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές. Από τότε που αποκαλύφθηκε η σχέση του με την Άλις Χουάνγκ, η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας έχει μειωθεί κατά περισσότερα από 300 δισ. δολάρια.

Μια ενδεχόμενη αποχώρηση του Χουάνγκ θα δημιουργούσε κενό ηγεσίας στην εταιρεία, η χρηματιστηριακή αξία της οποίας ανέρχεται σε 4 τρισ. δολάρια και η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της αμερικανο-κινεζικής αναμέτρησης για την κυριαρχία στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Η δεσπόζουσα θέση της Nvidia στην αγορά των τσιπ, τα οποία χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης και την υποστήριξη υπηρεσιών όπως το ChatGPT της OpenAI, καθιστά την εταιρεία στρατηγικής σημασίας σε αυτή την αντιπαράθεση.