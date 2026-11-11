Σαφές μήνυμα προς τον απερχόμενο πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, να «επιδείξει υπευθυνότητα» σε κρίσιμες αποφάσεις που άπτονται της εθνικής ασφάλειας απηύθυνε ο Γκάντι Άιζενκοτ, ο οποίος έχει λάβει την εντολή για τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης στο Ισραήλ. Η παρέμβαση αυτή ερμηνεύεται ως μια σαφής προειδοποίηση για την αποφυγή μιας ενδεχόμενης ισραηλινής στρατιωτικής επίθεσης εναντίον του Ιράν κατά την τρέχουσα μεταβατική περίοδο.

Μέσα από επιστολή του που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα «Χ», ο Άιζενκοτ, χωρίς να κατονομάσει ευθέως την Ισλαμική Δημοκρατία, εξέπεμψε σήμα κινδύνου προς την απερχόμενη ηγεσία: «Η χωρίς καθυστέρηση προσφυγή στις δυνάμεις ασφαλείας εν τη απουσία απευθείας και άμεσης απειλής θα μπορούσε να έχει καταστροφικές συνέπειες για τη δημοκρατία στο Ισραήλ και για την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς του κράτους».

Οι δραματικοί τόνοι Νετανιάχου

Η αυστηρή τοποθέτηση του επικεφαλής του μπλοκ της αντιπολίτευσης στις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, ήρθε ως άμεση απάντηση στην ομιλία που εκφώνησε ο Νετανιάχου την Τρίτη (10/11), κατά την ορκωμοσία του νέου κοινοβουλίου. Σε δραματικούς τόνους, ο απερχόμενος πρωθυπουργός έκανε λόγο για «υπαρξιακή απειλή», τονίζοντας χαρακτηριστικά:

«Το Ιράν εργάζεται για να επαναφέρει την πυρηνική απειλή. Σε ένα πολύ εγγύς μέλλον, θα αντιμετωπίσουμε διεθνείς πιέσεις για να αποδεχτούμε ένα Ιράν εξοπλισμένο με πυρηνικό όπλο». Μάλιστα, επικαλούμενος αυτές ακριβώς τις «ιρανικές απειλές», ο Νετανιάχου, ο οποίος εκτελεί χρέη υπηρεσιακού πρωθυπουργού εν αναμονή του νέου κυβερνητικού σχήματος, ζήτησε χθες τη συγκρότηση κυβέρνησης εθνικής ενότητας.

Απαντώντας στην παραπάνω ρητορική, ο Άιζενκοτ ζήτησε από τον πολιτικό του αντίπαλο να «επιδείξει εθνική υπευθυνότητα», υπογραμμίζοντας: «Επιδείξτε αυτοσυγκράτηση και σύνεση απέναντι σε επικίνδυνες πρωτοβουλίες που μπορούν να περιμένουν την ορκωμοσία μιας νέας κυβέρνησης, η οποία θα έχει την εμπιστοσύνη της Κνέσετ».

Το γεωπολιτικό σκηνικό

Η αντιπαράθεση στο εσωτερικό του Ισραήλ λαμβάνει χώρα λίγους μήνες μετά την κοινή επίθεση που εξαπέλυσαν, στις 28 Φεβρουαρίου, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Στόχος της επιχείρησης, όπως είχε δηλωθεί, ήταν η εξάλειψη της «υπαρξιακής απειλής» που προέρχεται από το βαλλιστικό και πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Από την πλευρά της, ωστόσο, η ιρανική ηγεσία διαψεύδει κατηγορηματικά και σε σταθερή βάση ότι επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.