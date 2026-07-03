Aιχμές προς τις Βρυξέλλες άφησε η Μόσχα, συνδέοντας την ευρωπαϊκή προοπτική του Κιέβου με το σαμποτάζ στους αγωγούς φυσικού αερίου.

Ειδικότερα, η ρωσική πλευρά κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεκτιμήσει τα στοιχεία που δείχνουν εμπλοκή της Ουκρανίας στην καταστροφή του δικτύου Nord Stream, η οποία σημειώθηκε το φθινόπωρο του 2022.

Σύμφωνα με τη σχετική τοποθέτηση από το Κρεμλίνο, οι ευρωπαϊκές αρχές οφείλουν να λάβουν σοβαρά υπόψη τους τις συγκεκριμένες κατηγορίες κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για την ενδεχόμενη μελλοντική ένταξη της χώρας στην ευρωπαϊκή οικογένεια.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ έκανε τις δηλώσεις αυτές μετά την απαγγελία κατηγοριών από την ομοσπονδιακή εισαγγελία στη Γερμανία σε βάρος ενός πρώην αξιωματικού του ουκρανικού στρατού σε σχέση με τις εκρήξεις στους αγωγούς. Ο άνδρας, ο Σέρχιι Κ., κατηγορείται για συνέργεια στη διάπραξη εγκλήματος πολέμου και ότι ενήργησε εκ μέρους ουκρανικών κρατικών οντοτήτων.

Οι αρχές στο Κίεβο δήλωσαν χθες Πέμπτη πως δεν διαθέτουν αρκετές πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση ώστε να απαντήσουν στους ισχυρισμούς της γερμανικής εισαγγελίας.

Ο Πεσκόφ είπε πως η υπόθεση δείχνει την εμπλοκή του ουκρανικού κράτους σε «μία τρομοκρατική ενέργεια με στόχο κρίσιμες υποδομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης», όπως την αποκάλεσε. «Αυτό είναι πολύ σημαντικό και, κανονικά, όλες οι χώρες της ΕΕ πρέπει να λάβουν υπόψη αυτή την υπόθεση όταν [θα] συζητάνε τις προοπτικές ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ, στενότερες σχέσεις με την ΕΕ και ούτω καθεξής», δήλωσε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

Οι εκρήξεις προκάλεσαν ζημιές στον αγωγό Nord Stream 1, μια ζωτικής σημασίας διαδρομή για τις εξαγωγές ρωσικού αερίου στην Ευρώπη, καθώς και στη διακλάδωση του Nord Stream 2, που δεν είχε ακόμη τεθεί σε λειτουργία.