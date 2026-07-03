Εκπρόσωποι από τον χώρο της τηλεόρασης, της μουσικής, της μόδας και των social media έδωσαν το «παρών», το βράδυ της Τετάρτης 1ης Ιουλίου, σε exclusive fashion event των Dsquared2.

Οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τις νέες δημιουργίες του brand, να συναντήσουν φίλους και συνεργάτες, αλλά και να φωτογραφηθούν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του event.

Η ατμόσφαιρα ήταν ευχάριστη, με τη μουσική, τα signature cocktails και τις συζητήσεις να δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για μία από τις πιο stylish βραδιές του φετινού καλοκαιριού.

Λία Παγώνη-Dean Caten-Dan Caten-Φωτειάνα Παγώνη

Στο fashion event των Dsquared2 το παρών έδωσαν μεταξύ άλλων η Άντζελα Γκερέκου με την κόρη της, Μαρία Βοσκοπούλου.

Μητέρα και κόρη έκλεψαν τις εντυπώσεις με την αρμονία και το ανεπιτήδευτο στυλ τους, επιβεβαιώνοντας πως το κομψό ντύσιμο μπορεί να είναι και διακριτικό και εντυπωσιακό ταυτόχρονα.

Άντζελα Γκερέκου-Μαρία Βοσκοπούλου

Φωτογραφίες: NDP photo agency

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