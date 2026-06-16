Nέος κύκλος έντασης σημειώθηκε στην περιοχή του Νοτίου Λιβάνου, καθώς αεροπορικά πλήγματα προκάλεσαν απώλειες σε ανθρώπινες ζωές και σοβαρούς τραυματισμούς.

Με βάση τα όσα μετέδωσε το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου, τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν, μετά από συντονισμένες επιθέσεις που πραγματοποίησαν ισραηλινά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στην περιοχή.

Οι αναφερθείσες αυτές επιθέσεις έρχονται παρά την ανακοίνωση συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν που περιλαμβάνει και τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στο Λίβανο.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε διπλή επιδρομή, με ένα drone να πλήττει ένα αυτοκίνητο στο χωριό Μαϊφαντούν και στη συνέχεια να ακολουθεί μια δεύτερη επιδρομή αφού άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο σημείο.

Μια άλλη επιδρομή με drone στην πόλη Σούκιν σκότωσε δύο άλλους ανθρώπους, σύμφωνα το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων.

Δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής σχόλιο από τον ισραηλινό στρατό για τις επιθέσεις αυτές.

Ενώ οι εχθροπραξίες έχουν μειωθεί στον Λίβανο μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν, οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στο νότιο τμήμα της χώρας έχουν παρόλα αυτά σκοτώσει τουλάχιστον πέντε ανθρώπους από χθες Δευτέρα.