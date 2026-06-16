«Η κυβέρνηση θα διασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του πετρελαίου θα περάσει άμεσα στην αγορά», δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, όπου έκανε αυτοψία σε αντιπλημμυρικά έργα της Περιφέρειας Αττικής.

Παράλληλα, προανήγγειλε ότι αύριο, Τετάρτη, θα παρουσιαστεί η πλατφόρμα με την ονομασία «posokanei», η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή τις καλύτερες τιμές της αγοράς.

Αναφερόμενος στην οικονομική πορεία της χώρας, σημείωσε «η δική μας γενιά, που ανδρώθηκε πολιτικά τις δεκαετίες του ’80 και του ’90, έζησε με το βάρος ενός χρέους που πίεζε τη χώρα. Σήμερα, για πρώτη φορά, η Ελλάδα καταφέρνει να μειώσει το δημόσιο χρέος της με τον ταχύτερο ρυθμό στην ιστορία της. Έχουμε χρέος να μην κληροδοτήσουμε στην επόμενη γενιά ένα δυσθεώρητο οικονομικό βάρος που θα την πνίξει».

Και συμπλήρωσε: «Έχουμε χαράξει μια υπεύθυνη στρατηγική με στόχο τη μείωση των φόρων και τη στήριξη των πολιτών».

Κάνοντας κριτική στα κόμματα της αντιπολίτευσης είπε ότι «στον σημερινό πολιτικό ανταγωνισμό, ο «τζάμπα 1» συναγωνίζεται τον «τζάμπα 2». Όποιος υπόσχεται ανέξοδες παροχές, να είστε σίγουροι ότι στο τέλος θα σας τα πάρει πίσω».

Τέλος, σε ότι αφορά τα δημόσιο οικονομικά δήλωσε ότι «εμείς δημιουργούμε πραγματικό πλούτο, ο οποίος επιστρέφει ως μέρισμα στην κοινωνία, χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο τα δημόσια οικονομικά. Δεν πρόκειται να υποσχεθούμε τίποτα που δεν είμαστε σε θέση να υλοποιήσουμε την επόμενη μέρα».