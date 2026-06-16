Την ενοχή της πρώην ευρωβουλεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου ζήτησε η Εισαγγελέας για τα αδικήματα της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου και της παράβασης της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

Η Εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών ήταν «καταπέλτης» σε βάρος της Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου και του Μιχάλη Σταυριανουδάκη, του πρώην γενικού γραμματέα του υπουργείου Εσωτερικών, στη δίκη για την διαρροή στοιχείων Απόδημων Ελλήνων ψηφοφόρων λίγο πριν τις ευρωεκλογές του 2024.

«Ο Σταυριανουδάκης και η Ασημακοπούλου πρέπει να κηρυχθούν ένοχοι και για τις δύο πράξεις που τους βαρύνουν γιατί ήξεραν πολύ καλά τι έκαναν», υπογράμμισε η Εισαγγελέας .

Παράλληλα, πρότεινε την ενοχή και του τότε γραμματέα Αποδήμων της Νέας Δημοκρατίας, Νίκου Θεοδωρόπουλου και του τότε γραμματέα τοπικής αυτοδιοίκησης και διαχείρισης κρίσεων της Νέας Δημοκρατίας, Μένιου Κορομηλά για την πράξη της παράβασης της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Εξήγησε, όμως ότι οι παραπάνω θα πρέπει να αθωωθούν για το αδίκημα της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου.

Σύμφωνα με την εισαγγελική λειτουργό, οι ισχυρισμοί των κατηγορούμενων δεν ευσταθούν.

Οι κατηγορούμενοι επιμένουν ότι δεν γνώριζαν τι περιείχε το ηλεκτρονικό αρχείο που έστειλαν, κάτι τέτοιο όμως δεν στέκεται, αφού και μόνο από τον τίτλο προέκυπτε το περιεχόμενό τους.

Για τους Θεοδωρόπουλο και Κορομηλά, η Εισαγγελέας ανέφερε ότι ο ρόλος του περιορίστηκε στην αποστολή του αρχείου, γεγονός που δεν επαρκεί για να στοιχειοθετηθεί έγκλημα..

«Ο τίτλος του αρχείου το κάνει άμεσα αναγνωρίσιμο από οποιονδήποτε το διάβασε. Είναι ξεκάθαρη η προέλευση του καταλόγου» είπε και πρόσθεσε για τους συγκεκριμένους κατηγορούμενους: «Η χρήση του αρχείου από τους δύο έγινε χωρίς σκοπό βλάβης τρίτων προσώπων. Θεωρώ ότι δε γνώριζαν καν τη χρήση που θα γινόταν και για να έχουμε σκοπό βλάβης θα πρέπει να ξέρουν τη χρήση».