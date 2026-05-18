Στις προσπάθειες για τον εντοπισμό και την ανάσυρση των σορών τεσσάρων Ιταλών δυτών συμμετέχουν από σήμερα, Δευτέρα 18 Μαΐου, τρεις Φινλανδοί σπηλαιοδύτες. Οι άτυχοι Ιταλοί έχασαν τη ζωή τους την περασμένη Πέμπτη, κατά τη διάρκεια καταδυτικής αποστολής στην ατόλη Βααβού των Μαλδίβων, ενώ εξερευνούσαν υποθαλάσσια σπήλαια σε βάθος 50 μέτρων. Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκτυο δυτών DAN Europe, η φινλανδική ομάδα έφτασε στην περιοχή χθες, Κυριακή.

Η Εθνική Αμυντική Δύναμη των Μαλδίβων (MNDF) ανακοίνωσε ότι η σορός του ενός Ιταλού δύτη ανασύρθηκε ήδη από την Παρασκευή. Το σώμα του βρέθηκε μέσα σε σπήλαιο μήκους περίπου 61 μέτρων και σε βάθος 60 μέτρων, όπου εικάζεται ότι βρίσκονται εγκλωβισμένοι και οι υπόλοιποι σύντροφοί του.

Οι Φινλανδοί ειδικοί – Σάμι Παακάρινεν, Τζένι Βέστερλουντ και Πάτρικ Γκρένκβιστ – πρόκειται να συνεργαστούν στενά με τους αξιωματούχους και τα μέλη της MNDF, η οποία έχει και τον γενικό συντονισμό της επιχείρησης.

Η επιχείρηση διεξαγόταν υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες και σημαδεύτηκε από μια επιπλέον τραγωδία το Σάββατο. Ο αρχιλοχίας Μοχάμεντ Μαχουντί, δύτης της MNDF που συμμετείχε στις έρευνες, έχασε τη ζωή του λόγω της νόσου των δυτών (αποσυμπίεση), γεγονός που ανάγκασε τις Αρχές να διακόψουν προσωρινά την αποστολή.