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Στις φλόγες τυλίχθηκε το υπό σημαία Λιβερίας δεξαμενόπλοιο μεταφοράς αργού πετρελαίου AFRAMAX RIO, στα ανοικτά των ακτών του Σότσι στη Μαύρη Θάλασσα, όπως ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Μεταφορών.

An oil tanker has burst into flame in the Black Sea, with dark plumes of smoke visible from the Russian city of Sochi. It’s believed the ship was hit by a Ukrainian drone.

#oiltanker #blacksea #ukraine #russia #russia https://t.co/RzdJythVpS — Ravinder Singh (@ravindraJourno) October 6, 2026

Σύμφωνα με την ενημέρωση, το πλοίο χτυπήθηκε από μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας (USV).

Το ρωσικό υπουργείο ενημέρωσε πως το πλήρωμα του πλοίου, 23 Ινδοί ναυτικοί, διασώθηκαν και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.