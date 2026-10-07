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Στις φλόγες τυλίχθηκε το υπό σημαία Λιβερίας δεξαμενόπλοιο μεταφοράς αργού πετρελαίου AFRAMAX RIO, στα ανοικτά των ακτών του Σότσι στη Μαύρη Θάλασσα, όπως ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Μεταφορών.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, το πλοίο χτυπήθηκε από μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας (USV).

Το ρωσικό υπουργείο ενημέρωσε πως το πλήρωμα του πλοίου, 23 Ινδοί ναυτικοί, διασώθηκαν και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

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