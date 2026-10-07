Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς σε αποκλειστική συνέντευξή του στο Reuters δήλωσε ότι «το Ιράν πρέπει να προχωρήσει σε ουσιαστική μείωση της ικανότητάς του για εμπλουτισμό ουρανίου, προκειμένου να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των ΗΠΑ και να τερματιστεί ο επτάμηνος πόλεμος μεταξύ των δύο χωρών». Την ίδια ώρα που η Ουάσιγκτον δεν είναι βέβαιη για τον τρόπο με τον οποίο η Τεχεράνη λαμβάνει αποφάσεις στις διαπραγματεύσεις.

Ο Βανς, ο οποίος εδώ και χρόνια αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό την εμπλοκή των ΗΠΑ σε πολέμους στο εξωτερικό, έχει αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης και μεσολάβησε για μια προσωρινή συμφωνία ειρήνης τον Σεπτέμβριο, η οποία όμως κατέρρευσε γρήγορα. Ο πόλεμος έχει προκαλέσει αναταράξεις στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας και έχει εξελιχθεί σε πολιτική επιβάρυνση για τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τους Ρεπουμπλικανούς, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Μιλώντας τη Δευτέρα, μετά την προεκλογική του περιοδεία στην Αλάσκα, ο Βανς δήλωσε ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα απαιτούσε από το Ιράν να μειώσει την ικανότητα εμπλουτισμού ουρανίου, αντί να προσφέρει διαβεβαιώσεις για μελλοντικές μειώσεις του πυρηνικού του προγράμματος.

«Εάν δεν θέλετε πυρηνικό όπλο, τότε γιατί χρειάζεστε καύσιμο εμπλουτισμένο στο 60%; Και αν θέλετε να δείξετε δέσμευση ότι δεν θα κατασκευάσετε πυρηνικό όπλο, μην παράγετε καύσιμο υψηλού εμπλουτισμού. Αυτό είναι ένα πολύ βασικό ζήτημα-όριο», δήλωσε ο Βανς.

«Πιστεύω ότι, αν θέλουν να δείξουν δέσμευση ότι δεν θα κατασκευάσουν πυρηνικό όπλο, θα πρέπει να κάνουν κάτι ουσιαστικό όσον αφορά την ικανότητά τους για εμπλουτισμό».

Το Ιράν και οι ΗΠΑ έχουν ανταλλάξει τις τελευταίες εβδομάδες προτάσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, μιας ζωτικής σημασίας θαλάσσιας οδού για την παγκόσμια μεταφορά ενέργειας. Ο Τραμπ απέρριψε την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης και έχει προειδοποιήσει ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα μπορούσαν να ενταθούν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.

«Οι ΗΠΑ παραμένουν ανοιχτές σε μια συμφωνία, αλλά θα απαιτήσουν συγκεκριμένες πυρηνικές παραχωρήσεις από το Ιράν», δήλωσε ο Βανς.

Τραμπ: «Δεν γνωρίζουμε ποιος διοικεί το Ιράν»

Ο Βανς ανέφερε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε συνομιλίες με τον πρόεδρο του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν και τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί. Ωστόσο, όπως είπε, δεν είναι σαφές πόση εξουσία διαθέτουν στο πλαίσιο της δομής εξουσίας του Ιράν, μετά τα κοινά αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα στην αρχή του πολέμου, τα οποία σκότωσαν τον ανώτατο ηγέτη, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

«Ένα από τα πράγματα που διαπιστώσαμε είναι ότι δεν είναι απολύτως σαφές πώς λαμβάνει αποφάσεις η χώρα τους», δήλωσε ο Βανς.

Ξεχωριστά, ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι το «μεγαλύτερο πρόβλημά του είναι πως κανείς δεν γνωρίζει ποιος διοικεί το Ιράν».

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε την Κυριακή ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι γνωρίζουν πολύ καλά ποιοι είναι οι Ιρανοί συνομιλητές τους και πώς λειτουργεί το σύστημα λήψης αποφάσεων της χώρας.

Πηγή: Reuters