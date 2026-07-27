Τον τερματισμό των αεροπορικών επιδρομών στην ευρύτερη περιοχή των Στενών του Ορμούζ εισηγήθηκε ο ανώτατος διοικητής των αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή (CENTCOM), Ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, κρίνοντας ότι οι συγκεκριμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν πλέον αγγίξει τα όρια της αποδοτικότητάς τους.

Η αμερικανική επιχείρηση, η οποία διήρκεσε περίπου δύο εβδομάδες και ολοκληρώθηκε την περασμένη Παρασκευή, περιλάμβανε ένα μπαράζ πληγμάτων εναντίον θέσεων γύρω από τις νότιες ακτές του Ιράν, καθώς και στο στρατηγικής σημασίας πέρασμα του Ορμούζ.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του αμερικανικού ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios, η εξέλιξη αυτή αντανακλά μια ευρύτερη παραδοχή στους κόλπους των στρατιωτικών και πολιτικών συμβούλων του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ: ότι η στρατιωτική δράση και ιδιαίτερα η χρήση αποκλειστικά αεροπορικής ισχύος, έχει πεπερασμένα όρια ως προς τα αποτελέσματα που μπορεί να αποφέρει.

Το δίλημμα της Επιχείρησης «Epic Fury»

Όπως έγινε γνωστό, ο Ναύαρχος Κούπερ είχε καταθέσει τον οδικό χάρτη με τις συστάσεις του προς το Πεντάγωνο, τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων και τον Λευκό Οίκο από τις αρχές της περασμένης εβδομάδας. Στην αναφορά του υπογράμμιζε ότι, παρότι η ικανότητα της Τεχεράνης να εξαπολύει επιθέσεις σε εμπορικά πλοία έχει πλέον καμφθεί δραστικά, η δεξαμενή των διαθέσιμων στόχων είχε εξαντληθεί.

Ο επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) έθεσε το ζήτημα σε ρεαλιστική βάση: ένα λογικό επόμενο βήμα θα ήταν να ξεκινήσουν πολεμικές επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας, με σκοπό να εξουδετερωθεί το εναπομείναν 20% των στόχων που είχε αρχικά κυκλώσει ο αμερικανικός στρατός, αλλά δεν χτυπήθηκαν κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης «Epic Fury». Ωστόσο, ο ίδιος κατέστησε σαφές ότι, εφόσον δεν ληφθεί πολιτική απόφαση για επιστροφή σε τόσο εκτεταμένες συγκρούσεις, η συνέχιση των μεμονωμένων αεροπορικών επιδρομών στερείται στρατηγικού νοήματος.

Η ανατροπή της Πέμπτης

Η συγκεκριμένη εμπεριστατωμένη εισήγηση του διοικητή της CENTCOM, σε συνδυασμό με τις αναλύσεις άλλων κορυφαίων συμβούλων, αποδείχτηκε καθοριστική. Σύμφωνα με δύο πηγές που έχουν γνώση των εσωτερικών διεργασιών, η επιχειρηματολογία αυτή οδήγησε τον Ντόναλντ Τραμπ στην απόφαση της Παρασκευής να αναστείλει τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον του Ιράν.

Το παρασκήνιο, μάλιστα, αποκαλύπτει μια σημαντική μεταστροφή της τελευταίας στιγμής. Ενώ τις ημέρες που προηγήθηκαν της κρίσιμης σύσκεψης ο Αμερικανός πρόεδρος φαινόταν να ευνοεί το σενάριο της επανέναρξης πολεμικών επιχειρήσεων ευρείας κλίμακας, η στάση του άρχισε να αλλάζει το βράδυ της Πέμπτης. Η τελική απόφαση για αποκλιμάκωση «κλείδωσε» οριστικά την επόμενη ημέρα.