Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν μπορεί να συναντήσει τον Κιμ Γιονγκ Ουν, εάν ο Βορειοκορεάτης ηγέτης μεταβεί επίσης στην Κίνα για τη σύνοδο κορυφής της APEC (Οικονομική Συνεργασία Ασίας-Ειρηνικού) που θα διεξαχθεί αυτήν την εβδομάδα, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax επικαλούμενο δήλωση του εκπροσώπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Ασφαλώς, εάν αυτός βρίσκεται στη σύνοδο κορυφής της APEC», δήλωσε ο Πεσκόφ, σύμφωνα με το Interfax.

Ο Πεσκόφ έκανε τα σχόλια αυτά την ώρα που ο Πούτιν συναντούσε στο Κρεμλίνο αντιπροσωπεία του κυβερνώντος Κόμματος Εργατών της Βορέας Κορέας.