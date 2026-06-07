Σε κλίμα ακραίας πόλωσης ολοκληρώθηκε πρόωρα η τηλεοπτική συνέντευξη του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο δίκτυο NBC News και την εκπομπή «Meet the Press». Ο Αμερικανός πρόεδρος ήρθε σε ευθεία και έντονη αντιπαράθεση με τη δημοσιογράφο Κρίστεν Γουέλκερ, με επίκεντρο τις πάγιες θέσεις του για τις προεδρικές εκλογές του 2020 και την εισβολή στο Καπιτώλιο την 6η Ιανουαρίου 2021.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής που μεταδόθηκε την Κυριακή, 7 Ιουνίου, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε τους ισχυρισμούς του περί εκλογικών παρατυπιών στο παρελθόν – θέσεις που έχουν απορριφθεί επισήμως από τις αμερικανικές εκλογικές αρχές και τα δικαστήρια. Η ένταση κλιμακώθηκε όταν η Γουέλκερ αμφισβήτησε ανοιχτά τα λεγόμενά του για νοθεία, καθώς και την πολιτική στήριξη που παρέχει σε άτομα που διώχθηκαν δικαστικά για τα επεισόδια της 6ης Ιανουαρίου.

«Ή είσαι διεφθαρμένη ή είσαι ηλίθια»

Η φράση αυτή του Ντόναλντ Τραμπ προς τη δημοσιογράφο αποτύπωσε το συγκρουσιακό κλίμα, με τον ίδιο να της λέει: «Δεν έχεις αξιοπιστία». Η Κρίστεν Γουέλκερ ανταπάντησε άμεσα, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν είναι διεφθαρμένη και επισημαίνοντας ότι ο πρόεδρος δεν παρουσίασε επαρκείς αποδείξεις για τους ισχυρισμούς του.

Η οριστική ρήξη ήρθε λίγο μετά, όταν ο Τραμπ αποφάσισε να διακόψει τη συζήτηση. «Ας το σταματήσουμε εδώ, γιατί έχω κουραστεί. Ευχαριστώ, αγαπητή μου», δήλωσε χαρακτηριστικά και σηκώθηκε από τη θέση του.

Η κίνηση αυτή άφησε έκπληκτη τη δημοσιογράφο, η οποία του υπενθύμισε ότι ταξίδεψε μέχρι το Ουισκόνσιν για τη συγκεκριμένη συνέντευξη. Αποχωρώντας, ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε λεκτική επίθεση κατά του NBC και άλλων αμερικανικών δικτύων που αμφισβητούν τις θέσεις του, δηλώνοντας ότι μια χώρα δεν μπορεί να είναι σπουδαία χωρίς αξιόπιστα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Δείτε απόσπασμα της επεισοδιακής συνέντευξης, καθώς και την αποχώρηση Τραμπ:

Νωρίτερα στη συνέντευξη, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αναφερθεί στην πρόθεσή του να δημιουργηθεί ένα ειδικό ταμείο ύψους περίπου 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εκφράζοντας την ελπίδα το Κογκρέσο να εγκρίνει το σχετικό κονδύλι. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο σκοπός του ταμείου θα είναι η αποζημίωση όσων στοχοποιήθηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του Τζο Μπάιντεν.

Υποστηρίζοντας ότι πολλοί από τους διωχθέντες της 6ης Ιανουαρίου υπέστησαν βαρύτατες προσωπικές και οικονομικές συνέπειες, ο πρόεδρος δήλωσε: «Αν εξαρτιόταν από εμένα, θα τους έδινα τα χρήματα που πραγματικά αξίζουν. Άνθρωποι καταστράφηκαν. Ζωές καταστράφηκαν. Υπήρξαν πολλές αυτοκτονίες, σκεφτείτε το».

Στο προσκήνιο τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου

Η τηλεοπτική αυτή σύγκρουση επανέφερε με ορμή στο προσκήνιο τα γεγονότα του 2021, όταν εκατοντάδες υποστηρικτές του Τραμπ εισέβαλαν στο Καπιτώλιο για να εμποδίσουν την επικύρωση της εκλογικής νίκης των Δημοκρατικών. Οι συμμετέχοντες είχαν βρεθεί αντιμέτωποι με κατηγορίες που αφορούσαν από παράνομη είσοδο σε ομοσπονδιακό κτήριο και επιθέσεις κατά αστυνομικών, έως σοβαρότερα αδικήματα για παρακώλυση της συνταγματικής διαδικασίας.

Διανύοντας τη δεύτερη θητεία του στον προεδρικό θώκο, ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει να κάνει λόγο για άδικη μεταχείριση των κατηγορουμένων, την ώρα που οι επικριτές του τονίζουν ότι αυτού του είδους οι δηλώσεις πλήττουν ανεπανόρθωτα την εμπιστοσύνη στους δημοκρατικούς θεσμούς και το εκλογικό σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών.