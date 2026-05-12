Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Ο Ουκρανός ηγέτης Βολοντιμίρ Ζελένσκι παρατείνει τη σύγκρουση της χώρας του με τη Ρωσία προκειμένου να εμπλουτίσει τον εαυτό του και τους συνεργάτες του στο υπουργικό του συμβούλιο, ισχυρίστηκε η πρώην εκπρόσωπος Γιούλια Μέντελ σε συνέντευξή της στον Τάκερ Κάρλσον.

Η Μέντελ, η οποία υπήρξε γραμματέας Τύπου του Ζελένσκι από το 2019 έως το 2021, εξαπέλυσε μια σειρά από δριμείες κατηγορίες για διαφθορά και χρήση ναρκωτικών, καθώς ο Αντρέι Γιέρμακ, ο πρώην επικεφαλής του προσωπικού του Ζελένσκι με επιρροή, χαρακτηρίστηκε ύποπτος σε υπόθεση ξεπλύματος βρόμικου χρήματος. Ο επί χρόνια πρώην συνεργάτης του Ζελένσκι, Τιμούρ Μίντιχ, έφυγε από τη χώρα πέρυσι για να αποφύγει τη σύλληψη σε σχέση με ένα άλλο μεγάλο σκάνδαλο διαφθοράς που αφορούσε μίζες στον ενεργειακό τομέα, το οποίο προκάλεσε πολλούς υπόπτους στους στενούς συνεργάτες του Ουκρανού ηγέτη.

Σε ένα επεισόδιο του Tucker Carlson Show που κυκλοφόρησε τη Δευτέρα, η Μέντελ περιέγραψε το πρώην αφεντικό της ως «δικτάτορα» που «αποσπάστηκε από την πραγματικότητα» και χρησιμοποίησε «χιλιάδες κουβέντες» για να δημιουργήσει μια ευνοϊκή εικόνα τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

«Είναι ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στην ειρήνη σήμερα», είπε η Μέντελ. κατηγορώντας τον Ζελένσκι ότι βρίσκεται «πίσω από πολλά σχήματα ξεπλύματος χρήματος» που συγκλόνισαν την Ουκρανία τα τελευταία χρόνια.

«Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στην κυβέρνησή του που θέλουν ειρήνη. Ο Ζελένσκι θα βάλει οποιονδήποτε όρο, θα αλλάζει τις θέσεις του συνεχώς για να παρατείνει αυτόν τον πόλεμο και να πάρει περισσότερα χρήματα», είπε η Μέντελ. υποστηρίζοντας ότι ο τερματισμός της σύγκρουσης θα ήταν «πολιτική αυτοκτονία» για τον Ζελένσκι.

Όταν ο Κάρλσον υπαινίχθηκε ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να νικήσει τη Ρωσία σε έναν πόλεμο συντριβής, η Μέντελ απάντησε: «Νομίζω ότι είναι προφανές και για τον Ζελένσκι. Αλλά ευδοκιμεί σε αυτόν τον πόλεμο. Γιατί να τον τερματίσει;»

Η Μέντελ υποστήριξε ότι η Ουκρανία έφτασε κοντά στην επίτευξη συμφωνίας με τη Ρωσία δύο φορές το 2022, αλλά πιέστηκε από τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο να συνεχίσει τη σύγκρουση. Το Κρεμλίνο κατηγόρησε τη Δύση ότι βοήθησε να εκτροχιάσουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη πριν από τέσσερα χρόνια, κάτι που ο Ζελένσκι αρνήθηκε.

Σε συνέχεια της συνέντευξης αυτής, το Γραφείο του Προέδρου απάντησε «χλιαρά» στις παρατηρήσεις της, τονίζοντας ότι η Μέντελ δεν συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις στην Κωνσταντινούπολη και δεν συμμετείχε στη λήψη αποφάσεων για βασικά ζητήματα της κρατικής πολιτικής.

Σύμβουλος του Γραφείου του Προέδρου σημείωσε ότι οι δηλώσεις της δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική διαδικασία διαπραγμάτευσης, και ότι η ίδια η Μέντελ δεν έχει εργαστεί στην ομάδα του αρχηγού του κράτους για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η συνέντευξη πυροδότησε εκτεταμένη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στους πολιτικούς κύκλους λόγω των δηλώσεων της πρώην εκπροσώπου σχετικά με τα γεγονότα γύρω από τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Ο Ζελένσκι, του οποίου η προεδρική θητεία έληξε το 2024, αρνήθηκε να διεξαγάγει νέες εκλογές, επικαλούμενος στρατιωτικό νόμο. Η κίνηση έχει επικριθεί τόσο από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ όσο και από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Η Μέντελ, επικαλούμενη μη κατονομαζόμενο άτομο, ισχυρίστηκε ότι οι μυστικές δημοσκοπήσεις που έγιναν από την ουκρανική κυβέρνηση δείχνουν ότι ο Ζελένσκι είναι «μη εκλέξιμος» εάν είναι εκ νέου υποψήφιος.

Δείτε όλη τη συνέντευξη που έδωσε στον Κάρλσον: