Nα ενισχύσει οικονομικά την προεκλογική μάχη των Ρεπουμπλικανών ετοιμάζεται ο Ντόναλντ Τραμπ. Πιο συγκεκριμένα αποκάλυψε την πρόθεσή του να διοχετεύσει τεράστια κεφάλαια στους υποψηφίους του κόμματος ενόψει της κρίσιμης εκλογικής αναμέτρησης του Νοεμβρίου.

Αναλυτικότερα, σε δηλώσεις που παραχώρησε σε εκπροσώπους του Τύπου, ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι υπολογίζει να αποδεσμεύσει ένα ποσό που κυμαίνεται από 400 έως 500 εκατομμύρια δολάρια, προερχόμενο απευθείας από τα ταμεία της επιτροπής πολιτικής δράσης MAGA Inc..

Η κίνηση αυτή αναμένεται να δώσει ισχυρή ώθηση στην προεκλογική εκστρατεία των υποψηφίων, σε μια περίοδο που οι εσωτερικές ισορροπίες και οι συσχετισμοί δυνάμεων στο Κογκρέσο κρίνονται σε οριακό επίπεδο.

Ο Τραμπ δήλωσε, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Οβάλ Γραφείο, ότι το super PAC έχει περίπου ένα δισεκατομμύριο δολάρια. Ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι έχουν εκφράσει ανησυχία ότι ο πρόεδρος δεν θα διανείμει χρήματα από το ταμείο αυτό.

«Θα ξοδέψω οποιοδήποτε χρηματικό ποσό χρειάζεται για να προσπαθήσω να μας βοηθήσω», δήλωσε. «Αυτά είναι χρήματα από τη MAGA Inc. Αυτά είναι χρήματα που εγώ ελέγχω».

Δεν είναι σαφές πόσα χρήματα έχει ξοδέψει ο Τραμπ από το ταμείο μέχρι τώρα στις εκλογές για το Κογκρέσο με τον έλεγχο του αμερικανικού Κογκρέσου να κρέμεται σε μια κλωστή τον Νοέμβριο. Οι Ρεπουμπλικάνοι φοβούνται απώλειες και διεκδικούν ένα μέρος των χρημάτων.

«Έχουμε περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια που μπορώ να ξοδέψω», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, υποδηλώνοντας ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει κάποια από τα χρήματα αυτά για λογαριασμό των Ρεπουμπλικάνων τη χρονιά των προεδρικών εκλογών του 2028, όταν οι ψηφοφόροι αποφασίσουν ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος.