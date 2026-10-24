Την έκπληξή της για τις αντιδράσεις που προκάλεσε μια δήλωση του Γιάννη Τσιμιτσέλη σχετικά με τις μαγειρικές της ικανότητες εξέφρασε η Κατερίνα Γερονικολού, τονίζοντας πως τα σχόλια που ακολούθησαν αναδεικνύουν στερεότυπα που θα έπρεπε να έχουν ξεπεραστεί.

Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στη Νάνσυ Παραδεισανού, στο κανάλι της στο YouTube, με αφορμή τη συμμετοχή της σε νέα θεατρική παράσταση.

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο σχολιάστηκε η προσωπική της ζωή, αλλά και στην τάση που παρατηρείται στα social media να ασκείται έντονη κριτική ακόμη και για καθημερινά ζητήματα.

Η αντίδραση της Κατερίνας Γερονικολού στα σχόλια

Αρχικά, η Κατερίνα Γερονικολού εξήγησε πως αντιμετώπισε με χιούμορ την αρχική συζήτηση, ωστόσο η έκταση που πήρε το θέμα την έκανε να αναρωτηθεί για τα κριτήρια με τα οποία κρίνονται οι άνθρωποι σήμερα.

Όπως ανέφερε, πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της καθημερινότητας, ειδικά όταν έχουν απαιτητικά επαγγελματικά προγράμματα και οικογενειακές υποχρεώσεις.

Για τον λόγο αυτό, θεωρεί πως δεν θα έπρεπε να προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι κάποιος δεν έχει πάντα τον χρόνο να μαγειρέψει ή να ασχοληθεί με τις δουλειές του σπιτιού.

«Στην αρχή γέλασα, γιατί το είδα να συμβαίνει. Μετά, όταν είδα όμως τι ακολούθησε, ήμουν σε φάση… παιδιά, σε ποια δεκαετία ζούμε; Δηλαδή όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, όλοι οι άνθρωποι που προσπαθείτε να βρείτε χρόνο για να κάνετε μπάνιο, που δεν ξέρετε πότε θα λουστείτε, που προγραμματίζετε μέχρι και τη δεκάλεπτη επίσκεψη στο φαρμακείο, για ποιο λόγο ο ένας βγάζουμε τα μάτια στον άλλον;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Δηλαδή για ποιο λόγο κριτικάρετε εμένα άμα εσύ χθες έκλαιγες στο μπάνιο σου, γιατί δεν πρόλαβες να τηρήσεις ένα deadline στη δουλειά σου; Δηλαδή είμαστε όλοι σε μια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Εάν δεν έχεις μια δουλειά οκταώρου, που αρχίζει και τελειώνει εκεί, όλες οι υπόλοιπες δουλειές, σε συνδυασμό με κάποιους που έχουν οικογένεια και παιδιά, γιατί; Θεωρώ ότι θα έπρεπε να ’ναι, εννοείται, κατανοητό το να μην προλαβαίνει να μαγειρέψει κάποιος», πρόσθεσε.

«Η δεκαετία που ζούμε είναι πολύ ανθρωποφαγική»

Η ηθοποιός διευκρίνισε πως δεν είναι τόσο η ίδια η κριτική που την ενοχλεί, όσο η ευκολία με την οποία οι άνθρωποι κατακρίνουν ο ένας τον άλλον, χωρίς να γνωρίζουν τις συνθήκες της ζωής του.

«Δεν τσαντίζομαι. Απλά με χαλάει γιατί νιώθω ότι η δεκαετία που ζούμε είναι πολύ ανθρωποφαγική. Επίσης, με ενοχλούν πάρα πολύ οι “γυναικείες” και οι “αντρικές” ερωτήσεις», συμπλήρωσε η Κατερίνα Γερονικολού.

Τι είχε πει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης για το μαγείρεμα στο σπίτι

Η συζήτηση ξεκίνησε μετά από όσα είχε αναφέρει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης στην εκπομπή «The 2Night Show», όταν μίλησε για την καθημερινότητά του και τις προσπάθειές του να εξασφαλίζει ελεύθερο χρόνο παρά τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

Ο ηθοποιός είχε αποκαλύψει πως η σύντροφός του δεν ασχολείται ιδιαίτερα με το μαγείρεμα, ενώ εξήγησε ότι το τελευταίο διάστημα έχουν επιλέξει να συνεργάζονται με εταιρεία που τους προμηθεύει καθημερινά τα γεύματά τους.

«Πάντα προσπαθώ να έχω ελεύθερο χρόνο, αλλά πάντα κάτι προκύπτει επαγγελματικά και δεν τα καταφέρνω. Η Κατερίνα δεν μαγειρεύει. Έχει προσπαθήσει, αλλά μάλλον είμαι και εγώ πολύ αυστηρός. Τον τελευταίο καιρό συνεργαζόμαστε με μια εταιρεία και μας φέρνει το φαγητό στο σπίτι, πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό. Το Σαββατοκύριακο που δεν παίρνουμε, θα ψήσω συνήθως κανένα ψάρι. Μου αρέσει πολύ το ψήσιμο», είχε δηλώσει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

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