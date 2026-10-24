Στο νοσοκομείο με σοβαρό τραύμα στο πόδι κατέληξε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (24/10) ο νυν δημοτικός σύμβουλος και πρώην αντιδήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Βοιδονικόλας, ύστερα από πυροβολισμό μέσα σε νυχτερινό κέντρο όπου διασκέδαζε.

Το συμβάν σημειώθηκε λίγο πριν τις 03:00 σε κέντρο διασκέδασης επί της οδού Παλαμηδίου, όπου ο 55χρονος φέρεται να αυτοτραυματίστηκε στον αριστερό μηρό. Αμέσως υπήρξε κλήση στο ΕΚΑΒ και ασθενοφόρο προσήλθε στο σημείο, μεταφέροντας τον δημοτικό σύμβουλο στο νοσοκομείο για νοσηλεία.

Τα ευρήματα και οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.

Άνδρες της Αστυνομίας που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν και κατέσχεσαν έναν κάλυκα, μια βολίδα των 9 χιλιοστών, καθώς και το ίδιο το πιστόλι.

Αν και διαπιστώθηκε πως ο κ. Βοιδονικόλας κατείχε το όπλο με νόμιμη άδεια, οι έρευνες παραμένουν ανοιχτές.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπήρξε λανθασμένος χειρισμός που οδήγησε σε ατύχημα ή αν είχε προηγηθεί κάποια συμπλοκή με άλλον θαμώνα του καταστήματος.