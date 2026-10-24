Νέες συλλήψεις αναμένονται στην υπόθεση των στημένων αγώνων μπάσκετ, καθώς τα νέα στοιχεία και οι μαρτυρικές καταθέσεις που έχουν προστεθεί στη δικογραφία δείχνουν εμπλοκή και άλλων προσώπων.

Η δικαστική έρευνα εστιάζει σε 49 αναμετρήσεις που κρίνονται εξαιρετικά ύποπτες, ενώ στο στόχαστρο των Αρχών φέρονται να βρίσκονται ακόμη οκτώ με εννέα εν ενεργεία ή πρώην διαιτητές. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, τα πρόσωπα αυτά γνώριζαν τη μεθοδολογία του κυκλώματος, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο να συνεργάζονταν εντός του παρκέ, παίρνοντας σκόπιμα αποφάσεις που άλλαζαν την εξέλιξη και το τελικό σκορ των αγώνων υπέρ του κυκλώματος. Οι Αρχές έχουν ήδη κατασχέσει κινητά τηλέφωνα προσώπων που ερευνώνται και από την ανάλυσή τους αναμένονται νέα στοιχεία.

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