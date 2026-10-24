Φανταστείτε ότι κινείστε σε έναν δρόμο της Αθήνας και το αυτοκίνητο μπροστά σας φρενάρει απότομα. Ή ότι ένας πεζός εμφανίζεται ξαφνικά ανάμεσα σε σταθμευμένα οχήματα. Σε αυτές τις στιγμές, μερικά δέκατα του δευτερολέπτου μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Τι συμβαίνει, όμως, όταν ο οδηγός δεν προλάβει να αντιδράσει;

Εδώ αναλαμβάνει δράση το σύστημα αυτόματης πέδησης έκτακτης ανάγκης, γνωστό ως AEB (Automatic Emergency Braking). Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες τεχνολογίες ενεργητικής ασφάλειας των σύγχρονων αυτοκινήτων, καθώς μπορεί να προειδοποιήσει τον οδηγό και, εφόσον κρίνει ότι επίκειται σύγκρουση, να ενεργοποιήσει αυτόματα τα φρένα. Δεν πρόκειται, βέβαια, για ένα σύστημα που προβλέπει το μέλλον ή μπορεί να αποτρέψει κάθε ατύχημα. Η λειτουργία του βασίζεται σε αισθητήρες, δεδομένα και υπολογισμούς που πρέπει να γίνουν σε ελάχιστο χρόνο.

Τα «μάτια» του αυτοκινήτου

Για να αντιληφθεί τι συμβαίνει μπροστά του, το αυτοκίνητο αξιοποιεί αισθητήρες που συνήθως περιλαμβάνουν κάμερες και ραντάρ. Ανάλογα με το μοντέλο και την τεχνολογία που χρησιμοποιεί ο κατασκευαστής, τα δεδομένα αυτά συνδυάζονται ώστε το σύστημα να σχηματίσει όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη εικόνα του δρόμου.

Η κάμερα μπορεί να αναγνωρίζει και να ταξινομεί αντικείμενα, όπως άλλα οχήματα, πεζούς και ποδηλάτες. Το ραντάρ, από την πλευρά του, βοηθά στον υπολογισμό της απόστασης και της σχετικής ταχύτητας των αντικειμένων. Ο υπολογιστής του αυτοκινήτου αναλύει συνεχώς αυτές τις πληροφορίες. Δεν αρκεί, άλλωστε, να εντοπίσει ένα όχημα ή έναν πεζό. Πρέπει να εκτιμήσει εάν υπάρχει πραγματικός κίνδυνος σύγκρουσης. Ένα αυτοκίνητο που κινείται σε διπλανή λωρίδα δεν αποτελεί απαραίτητα απειλή. Αντίθετα, ένα όχημα που φρενάρει απότομα μπροστά μας, ενώ η μεταξύ μας απόσταση μειώνεται γρήγορα, μπορεί να απαιτεί άμεση αντίδραση.

Πώς αποφασίζει πότε πρέπει να φρενάρει;

Το σύστημα λαμβάνει υπόψη παράγοντες όπως η ταχύτητα του αυτοκινήτου, η απόσταση από το εμπόδιο, η σχετική κίνηση των δύο οχημάτων και η πορεία τους. Από αυτά τα δεδομένα υπολογίζει πόσο γρήγορα πλησιάζει ο κίνδυνος και εάν υπάρχει διαθέσιμος χρόνος για να αντιδράσει ο οδηγός.

Εάν διαπιστώσει ότι μια σύγκρουση είναι πιθανή, μπορεί αρχικά να ενεργοποιήσει μια προειδοποίηση, η οποία ανάλογα με το μοντέλο μπορεί να είναι οπτική, ηχητική ή απτική. Στόχος είναι να τραβήξει την προσοχή του οδηγού και να του δώσει την ευκαιρία να φρενάρει ή να πραγματοποιήσει έναν κατάλληλο ελιγμό. Εάν ο οδηγός δεν αντιδράσει εγκαίρως ή η αντίδρασή του δεν επαρκεί, το σύστημα μπορεί να ενεργοποιήσει αυτόματα τα φρένα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί επίσης να ενισχύσει την πέδηση όταν ο οδηγός έχει ήδη πατήσει το πεντάλ, αλλά όχι με αρκετή δύναμη.

Το πότε ακριβώς θα επέμβει και πόσο έντονα θα φρενάρει εξαρτάται από το σύστημα που έχει επιλέξει ο κατασκευαστής, τις συνθήκες κίνησης και την εκτίμηση του κινδύνου.

Μπορεί να σταματήσει εντελώς το αυτοκίνητο;

Ναι, σε συγκεκριμένες συνθήκες. Ανάλογα με τις δυνατότητές του, το AEB μπορεί να επιβραδύνει σημαντικά το όχημα ή ακόμη και να το ακινητοποιήσει, εφόσον υπάρχει αρκετός χρόνος και διαθέσιμη πρόσφυση.

Αυτό, όμως, δεν είναι εγγυημένο σε κάθε περίπτωση. Αν το αυτοκίνητο κινείται με μεγάλη ταχύτητα και το εμπόδιο εμφανιστεί πολύ κοντά, μπορεί να μην υπάρχει αρκετή απόσταση για να αποφευχθεί η σύγκρουση. Ακόμη και τότε, η μείωση της ταχύτητας πριν από την πρόσκρουση μπορεί να περιορίσει τη σοβαρότητα των συνεπειών.

Ο οδηγός εξακολουθεί να έχει την ευθύνη

Παρά την πρόοδο της τεχνολογίας, το αυτόματο φρενάρισμα παραμένει σύστημα υποβοήθησης και όχι υποκατάστατο του οδηγού. Δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι θα αναγνωρίζει κάθε εμπόδιο, ούτε ότι θα προλαβαίνει να σταματήσει το αυτοκίνητο σε όλες τις συνθήκες. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τις δυνατότητες και τους περιορισμούς του συστήματος που διαθέτει το δικό μας όχημα, διαβάζοντας τις σχετικές οδηγίες του κατασκευαστή. Οι αισθητήρες πρέπει επίσης να διατηρούνται καθαροί, καθώς βρωμιά, πάγος ή άλλοι παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία τους.