Τους λόγους για τους οποίους δεν έχει επιλέξει να παντρευτεί τη σύντροφό του και μητέρα του γιου του, Τζο Κουτρουμάνου, αποκάλυψε ο Πάνος Ιωαννίδης.

Ο γνωστός σεφ και κριτής του MasterChef εξήγησε πως δεν είναι αντίθετος στον γάμο, ωστόσο δεν αισθάνθηκε ποτέ ότι ο συγκεκριμένος θεσμός τον εκφράζει.

Μιλώντας στον Φάνη Λαμπρόπουλο, στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη», το βράδυ της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου, ο Πάνος Ιωαννίδης αναφέρθηκε με ειλικρίνεια στην προσωπική του ζωή και στη στάση του απέναντι στον γάμο.

Η εξήγηση του Πάνου Ιωαννίδη για τον γάμο

Ο σεφ ξεκαθάρισε ότι η επιλογή του να μην παντρευτεί δεν σημαίνει πως απορρίπτει τον γάμο ως ιδέα.

Όπως ανέφερε, δεν τον εξέφραζε ποτέ ιδιαίτερα η θεσμική πλευρά του, ενώ θέλησε να εξηγήσει την απόφασή του με μια χαρακτηριστική φράση.

«Δεν είμαι παντρεμένος. Ποτέ δεν το πίστευα. Δεν είμαι κατά του γάμου, αλλά όλο αυτό το θεσμικό δεν… Να το πω αλλιώς. Δεν παντρεύτηκα για να μη χωρίσω», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η ιστορία με τα εσώρουχα και τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η συζήτηση πήρε πιο χιουμοριστική τροπή, όταν ο Φάνης Λαμπρόπουλος ανέφερε στον καλεσμένο του ότι είχε ακούσει πως ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος φοράει τα εσώρουχά του.

Ο Πάνος Ιωαννίδης εξήγησε πως η ιστορία ξεκίνησε κατά τη διάρκεια ταξιδιού στην Αγγλία, στο πλαίσιο γυρισμάτων του MasterChef. Εκεί, έχοντας λίγο ελεύθερο χρόνο, αποφάσισε να κάνει αγορές σε ένα κατάστημα, ανάμεσα στις οποίες ήταν και εσώρουχα.

Όπως διευκρίνισε, τα συγκεκριμένα ρούχα ήταν σε μεγέθη small και medium, γεγονός που έκανε την ιστορία ακόμη πιο αστεία, καθώς δεν προορίζονταν για κάποιον με μεγαλύτερη σωματοδομή.

«Περίπου», απάντησε αρχικά ο σεφ, πριν εξηγήσει τι είχε συμβεί. «Να το εξηγήσουμε. Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είχαμε πάει στην Αγγλία για ένα γύρισμα και βγαίνουμε βόλτα. Και λέω “πάω να ψωνίσω”, γιατί είχαμε και μία ώρα. Μπαίνω σε ένα μάρκετ και παίρνω διάφορα πράγματα και παίρνω και εσώρουχα. Ήταν όλα από medium μέχρι small. Δεν ήταν για άνθρωπο 110 κιλά. Ας το πούμε έτσι», ανέφερε με χιούμορ.

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