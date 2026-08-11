Στην εκλογή του πρώην επικεφαλής του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Άντρας Μπάκα, ως νέου Προέδρου της Δημοκρατίας προχώρησε το Κοινοβούλιο της Ουγγαρίας.

Η κίνηση αυτή αποτελεί ένα κομβικό και συμβολικό βήμα στην προσπάθεια της κυβέρνησης του Πρωθυπουργού Πίτερ Μαγιάρ να αποδομήσει τα προπύργια εξουσίας του πρώην πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν, ενώ οι βουλευτές του κόμματος Fidesz επέλεξαν να απόσχουν από τη διαδικασία.

Στήριξη από το κυβερνών Tisza και αποχή του Fidesz

Ο Άντρας Μπάκα εξασφάλισε την απαιτούμενη πλειοψηφία χάρη στις ψήφους του κυβερνώντος κεντροδεξιού κόμματος Tisza.

Από την πλευρά τους, οι βουλευτές του αντιπολιτευόμενου πλέον κόμματος Fidesz εξέφρασαν την αντίθεσή τους με τη διαδικασία επιλέγοντας να μην συμμετάσχουν καθόλου στην ψηφοφορία.

Η τοποθέτηση του πρώην επικεφαλής του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Προεδρία της Δημοκρατίας σηματοδοτεί μια νέα φάση στην πολιτική σκηνή της Ουγγαρίας.

Η αποκατάσταση προσώπων με θεσμική εμπειρία και η αντικατάσταση στελεχών που συνδέονταν με την προηγούμενη διακυβέρνηση αποτελούν κεντρικό πυλώνα του πολιτικού σχεδιασμού της κυβέρνησης.