Οι αστυνομικές Αρχές στο Πακιστάν εξετάζουν μια αποτρόπαια υπόθεση απαγωγής και ομαδικού βιασμού δύο ξένων γυναικών.

Πρόκειται για μια 35χρονη γυναίκα από την Ολλανδία και μια συνομήλικη φίλη της από την Βενεζουέλα που είχαν ταξιδέψει μαζί στο Πακιστάν, με σκοπό να συναντήσουν επενδυτές στον χώρο των κρυπτονομισμάτων.

Εκεί τις απήγαγαν, τις κακοποίησαν και τις βίασαν. Ο Μουχάμαντ Ράζα Νταρ, ένας από τους βασικούς κατηγορούμενους, είναι εγγονός του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισχάκ Νταρ.

Η νέα αυτή εξέλιξη προέκυψε αφότου ένα από τα θύματα κατέθεσε ενώπιον δικαστικού λειτουργού στο πλαίσιο της εν εξελίξει έρευνας ότι, ο Μουχάμαντ Ράζα Νταρ έλαβε 100.000 δολάρια, προκειμένου να εξασφαλίσει την απελευθέρωση των γυναικών.

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Η σοκαριστική κατάθεση του θύματος

Σύμφωνα με την κατάθεση ενός εκ των θυμάτων που εξασφάλισε το πακιστανικό δίκτυο ARY News, η 35χρονη δήλωσε στον δικαστή ότι μια ομάδα ένοπλων ανδρών εισέβαλε στο σπίτι όπου διέμενε με τη φίλη της.

Στην κατάθεσή της, η γυναίκα ισχυρίστηκε ότι οι δράστες τις ακινητοποίησαν και τις κλείδωσαν μέσα σε ένα δωμάτιο, προτού ο Ράζα Νταρ απαιτήσει επανειλημμένα πρόσβαση σε έναν υπολογιστή και σε κεφάλαια κρυπτονομισμάτων.

«Ρώτησαν πού βρίσκεται ο υπολογιστής με τα χρήματα, και τους είπα ότι ήταν στην πράσινη τσάντα», φέρεται να δήλωσε το θύμα ενώπιον του δικαστή.

Η γυναίκα ισχυρίστηκε επιπλέον ότι την χτύπησαν στο κεφάλι κατά τη διάρκεια της κράτησής της. Ισχυρίστηκε ακόμη ότι ένας από τους ένοπλους άνδρες απείλησε και τις δύο γυναίκες με θάνατο αν δεν παρέδιδαν τα χρήματα που τους ζητούνταν. «Μου είπε ότι αν τους δίναμε τα χρήματα, θα ζούσαμε. Αν δεν το κάναμε, θα μας σκότωναν», είπε χαρακτηριστικά η 35χρονη.

Το θύμα περιέγραψε επίσης ένα περιστατικό κατά το οποίο, όπως ισχυρίστηκε, δέχθηκε σεξουαλική επίθεση από δύο εκ των κατηγορουμένων, ενώ ένας άλλος ύποπτος κρατούσε τσίλιες απέξω. «Γελούσαν, με χαστούκισαν και μου είπαν να σωπάσω όταν άρχισα να κλαίω», ανέφερε.

Τα λύτρα και η διάσωση

Σύμφωνα με την κατάθεση της γυναίκας, ο Ράζα Νταρ φέρεται να χρησιμοποίησε το κινητό της τηλέφωνο για να στείλει μηνύματα σε άτομα από τις επαφές της ζητώντας χρήματα. Αν και αρχικά κανείς δεν απάντησε, η μητέρα της δεύτερης γυναίκας ενημέρωσε αργότερα τους υπόπτους ότι είχαν συγκεντρωθεί 100.000 δολάρια.

Το θύμα ισχυρίστηκε περαιτέρω ότι, πριν τους επιτρέψει να φύγουν, ο Ράζα Νταρ τις ενημέρωσε ότι είχε λάβει τα χρήματα.

Οι νεαρές κοπέλες διασώθηκαν τελικά όταν το όχημα που οδηγούσε ο βασικός κατηγορούμενος ενεπλάκη σε ατύχημα, ενώ τις μετέφερε προς το αεροδρόμιο.

Το χρονικό της υπόθεσης

Οι δύο γυναίκες, η μία από την Ολλανδία και η άλλη από τη Βενεζουέλα, απήχθησαν στις 29 Ιουνίου και στη συνέχεια έπεσαν θύματα ομαδικού βιασμού στη Λαχώρη.

Μέχρι στιγμής, η Αστυνομία έχει συλλάβει τέσσερις κατηγορούμενους σε σχέση με την υπόθεση, ενώ ένας ύποπτος παραμένει ασύλληπτος. Τοπικό δικαστήριο διέταξε την Παρασκευή την πενθήμερη προφυλάκιση των συλληφθέντων.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, η Αστυνομία ανέφερε ότι προέκυψε πως ο Ράζα Νταρ είχε γνωρίσει τις δύο γυναίκες πέρυσι στη Σιγκαπούρη, όπου φέρεται να συνεργάστηκαν σε μια επιχείρηση κρυπτονομισμάτων.

Οι ερευνητές δήλωσαν επίσης ότι ο ίδιος είχε μεριμνήσει για την έκδοση επιχειρηματικών θεωρήσεων (business visas) για τις γυναίκες, προκειμένου να διευκολύνει την επίσκεψή τους στο Πακιστάν.

Πηγή: The Hindu