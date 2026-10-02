Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν διαβεβαίωσε ότι τα περιουσιακά στοιχεία των θυγατρικών δυτικών εταιρειών, τα οποία τέθηκαν υπό τον έλεγχο της Μόσχας, θα τους επιστραφούν εφόσον υλοποιηθεί ένα «ευνοϊκό σενάριο».

Το ρωσικό κράτος έχει θέσει μια σειρά ευρωπαϊκών εταιρειών και θυγατρικών τους που δραστηριοποιούνταν στη Ρωσία υπό «προσωρινή εξωτερική διοίκηση», όπως την αποκαλεί. Μεταξύ αυτών είναι και οι εταιρείες Auchan, Nestle και Leroy Merlin. Μιλώντας στο Φόρουμ του Βαλντάι, ο Πούτιν είπε ότι η Ρωσία απάντησε απλώς με τον ίδιο τρόπο στην κατάσχεση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στη Δύση.

«Δεν παίρνουμε τίποτα από κανέναν, δεν κλέβουμε τίποτα και δεν έχουμε κρατικοποιήσει τίποτα. Ναι, θέτουμε ορισμένες επιχειρήσεις υπό εξωτερική διοίκηση. Αλλά σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, παραβιάζοντας κατάφωρα κάθε κανόνα, κατέσχεσαν τεράστιες επιχειρήσεις μας, για παράδειγμα στη Γερμανία», πρόσθεσε, φέρνοντας ως παράδειγμα τους ρωσικούς κολοσσούς των υδρογονανθράκων Gazprom, Rosneft και Lukoil.

Όταν ρωτήθηκε αν οι ευρωπαϊκές εταιρίες θα πάρουν πίσω τα περιουσιακά στοιχεία τους, εφόσον υλοποιηθεί ένα ευνοϊκό σενάριο, απάντησε θετικά.

Τις τελευταίες εβδομάδες οι ρωσικές αρχές έθεσαν υπό «προσωρινή διοίκηση» τα περιουσιακά στοιχεία της γαλλικής εταιρείας Auchan και της γερμανικής Metro, με το σκεπτικό ότι ανήκουν σε «μη φίλες» χώρες που στηρίζουν την Ουκρανία.