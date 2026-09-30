Γνωστός δικηγόρος προσήχθη από αστυνομικούς στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Αστυνομικού Τμήματος Αλίμου, έπειτα από καταγγελία για περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης στο TikTok.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έφτασαν στις Αρχές, το απόγευμα της Δευτέρας 29 Σεπτεμβρίου, ο δικηγόρος φέρεται, κατά τη διάρκεια του LIVE, να άσκησε λεκτική και σωματική βία σε βάρος του ανήλικου γιου του.

Για το ίδιο περιστατικό ενημερώθηκε τηλεφωνικά και το κέντρο της Άμεσης Δράσης από πολίτες. Σε βάρος του σχηματίστηκε αυτεπάγγελτα δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας και οι αστυνομικές Αρχές ξεκίνησαν την αναζήτησή του στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Ο δικηγόρος διαμένει στη Βούλα. Αστυνομικοί μετέβησαν τα ξημερώματα στην κατοικία του και του ζήτησαν να ανοίξει την πόρτα, ωστόσο εκείνος φέρεται να μην ανταποκρίθηκε.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε αρμόδιος εισαγγελέας, ο οποίος έσπευσε επίσης στο σημείο. Περίπου στις 06:30 το πρωί, ο δικηγόρος προσήχθη στο Αστυνομικό Τμήμα Αλίμου, ενώ στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε έρευνα στην κατοικία του.