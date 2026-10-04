Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας προχώρησε σε μια ανακοίνωση προαναγγέλλοντας ένα νέο, σφοδρότερο κύμα στρατιωτικών χτυπημάτων κατά της Ουκρανίας.

Αφορμή για αυτή στάση αποτέλεσαν οι πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σύμφωνα με την ενημέρωση που παρείχε η ρωσική στρατιωτική ηγεσία, τα μηνύματα του Ουκρανού προέδρου οδήγησαν στην άμεση αναθεώρηση του επιχειρησιακού σχεδιασμού, δίνοντας το έναυσμα για μια σαφώς πιο επιθετική προσέγγιση από την πλευρά του Κρεμλίνου.

Σε στενό κλοιό η πρωτεύουσα και η υπόλοιπη επικράτεια

Η πρακτική εφαρμογή αυτής της απόφασης αναμένεται να θέσει τον άμαχο πληθυσμό και τις κρίσιμες υποδομές της Ουκρανίας στο επίκεντρο νέων, ενισχυμένων πυρών. Όπως κατέστη σαφές, οι ρωσικές δυνάμεις σκοπεύουν να πολλαπλασιάσουν τις αεροπορικές στρατιωτικές επιδρομές τους, εστιάζοντας πρωτίστως στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Παράλληλα, ο κύκλος των επιχειρήσεων δεν πρόκειται να περιοριστεί γεωγραφικά μόνο στο Κίεβο, καθώς το αρμόδιο υπουργείο της Ρωσίας ξεκαθάρισε πως στο ευρύτερο στόχαστρο των βομβαρδισμών θα βρεθούν και άλλες στρατηγικής σημασίας περιοχές της Ουκρανίας, εντείνοντας την παγκόσμια ανησυχία για την πορεία του μετώπου.

Το ίδιο υπουργείο ανακοίνωσε ότι «οι ρωσικές δυνάμεις θα εντείνουν τις επιθέσεις κατά στρατιωτικών υποδομών, εγκαταστάσεων της αμυντικής βιομηχανίας, αλλά και σχετικών υποδομών στο Κίεβο, αλλά και σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας».

Σημειώνεται πως ο Ζελένσκι δήλωσε σε μία συνέντευξή του στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι η Ουκρανία θα επιμείνει στις επιθέσεις της κατά ρωσικών πετρελαϊκών διυλιστηρίων, αντιδρώντας στη νέα πολιτική των αεροπορικών επιδρομών που εφαρμόζει η Μόσχα που έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε ν’ αναγκάσει τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν το Κίεβο κι άλλες πόλεις, αλλά δεν θα στοχοποιεί αμάχους.