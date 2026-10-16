«Σαν ένα τέρας»: Μία από τις έξι γυναίκες που κατηγορούν τον Ράσελ Μπραντ για βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις αφηγήθηκε ενώπιον του δικαστηρίου πως ένιωσε «τρομοκρατημένη» και «χειραγωγημένη» από τον Βρετανό πρώην κωμικό και νυν αντισυστημικό ινφλουένσερ, την Πέμπτη, τη δεύτερη ημέρα της δίκης του στο Λονδίνο.

Αυτή η γυναίκα είναι η πρώτη που καταθέτει ενώπιον των ενόρκων του ποινικού δικαστηρίου του Σάουθαρκ, όπου απάντησε σε ερωτήσεις του δικηγόρου του Ράσελ Μπραντ, ενώ ήταν κρυμμένη πίσω από ένα μεγάλο μπλε παραβάν, προκειμένου να μην αποκαλυφθεί η ταυτότητά της.

Κατηγορεί τον πρώην κωμικό ότι τη βίασε σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου όταν βρισκόταν στο Μπόρνμουθ (νότια Αγγλία) προκειμένου να συμμετάσχει σε ένα συνέδριο του Εργατικού Κόμματος το 1999.

«Ξέρω ότι με βίασε», δήλωσε κατηγορηματικά, όταν ο δικηγόρος υπαινίχθηκε ότι είχε ανταποκριθεί θετικά στις προτάσεις του ηλικίας σήμερα 51 ετών Ράσελ Μπραντ, ο οποίος διαθέτει πλέον εκατομμύρια ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Είπα όχι, δεν ήθελα σεξουαλικές σχέσεις», επισήμανε, με τη φωνή της να σπάει από τη συγκίνηση, καθώς προσπαθούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

Ο Ράσελ Μπραντ, που είναι ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, δικάζεται για τρεις κατηγορίες βιασμού, τρεις σεξουαλικής επίθεσης και μία προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος έξι γυναικών, το διάστημα μεταξύ 1999 και 2009, όταν ήταν διάσημος τηλεοπτικός παρουσιαστής στο Ηνωμένο Βασίλειο, γνωστός για το προκλητικό χιούμορ του.

Ο ίδιος αρνείται όσα του προσάπτουν.

Αυτές οι γυναίκες παρουσιάστηκαν στην αστυνομία αφού έμαθαν από βρετανικά ΜΜΕ για έρευνες σε βάρος του.

Η πρώτη που κατέθεσε σήμερα επιβεβαίωσε πως την οδήγησε στο δωμάτιό του, καθώς εκείνη ένιωθε «πως ήταν ασφαλής», πιστεύοντας πως «ήταν ομοφυλόφιλος».

Αφηγήθηκε πως συνομίλησε με τον Ράσελ Μπραντ μετά το σόου του, προτού της προτείνει να συνεχίσουν τη συζήτησή τους στο δωμάτιό του σχετικά με ένα πιθανό θεατρικό σχέδιο.

«Με χειραγώγησε, με έκανε να τον εμπιστευτώ στον βαθμό που πίστεψα ότι δεν θα διέτρεχα κανέναν κίνδυνο όσο θα ήμουν μαζί του», συνέχισε, περιγράφοντας πως μόλις βρέθηκαν στο δωμάτιο, ο Ράσελ Μπραντ συμπεριφερόταν «σαν ένα τέρας» και εκείνη «είχε τρομοκρατηθεί».

Υποστήριξε πως δεν είχε καταθέσει μήνυση εκείνη την εποχή, καθώς «ντρεπόταν». «Νόμιζα πως κανείς δεν θα με πίστευε».