Νέο πλήγμα για το σιδηροδρομικό δίκτυο της Αιγύπτου, καθώς τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 88 τραυματίστηκαν, μετά από σφοδρή σύγκρουση δύο επιβατικών τρένων, το απόγευμα της Κυριακής (8/11).

Το δυστύχημα εκτυλίχθηκε στην περιοχή Αλ Αγιάτ, στην επαρχία της Γκίζας, σε απόσταση περίπου 76 χιλιομέτρων νότια από την πρωτεύουσα. Σύμφωνα με την αιγυπτιακή σιδηροδρομική αρχή, ένα τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο από την Γκίζα προς το Φαγιούμ (γραμμή «Tahya Misr», αμαξοστοιχία αριθ. 134) προσέκρουσε με σφοδρότητα στο πίσω μέρος μιας άλλης αμαξοστοιχίας (αριθ. 2010), η οποία κατευθυνόταν από το Κάιρο προς το Ασουάν, μεταξύ των σταθμών Καφρ Αμμάρ και Αλ-Ράκκα.

Η σύγκρουση προκάλεσε τον εκτροχιασμό αρκετών βαγονιών, σημαίνοντας άμεσα συναγερμό. Στο σημείο αναπτύχθηκε γιγαντιαία επιχείρηση διάσωσης, με το Υπουργείο Υγείας να αποστέλλει 52 ασθενοφόρα για τη διακομιδή των δεκάδων τραυματιών σε δύο κοντινά νοσοκομεία. Παράλληλα, βαρέα οχήματα και γερανοί επιχειρούν για την απομάκρυνση των συντριμμιών, με την Αρχή Σιδηροδρόμων να δηλώνει πως οι προσπάθειες για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Παρέμβαση Αλ Σίσι

Ο Υπουργός Υγείας της χώρας, Χαλέντ Αμπντέλ-Γκάφαρ, έθεσε σε κατάσταση ύψιστης ετοιμότητας τις υγειονομικές δομές σε Γκίζα και Μπένι Σουέφ, προκειμένου να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες περίθαλψης.

Την ίδια ώρα, η είδηση της τραγωδίας προκάλεσε την άμεση παρέμβαση του Αιγύπτιου Προέδρου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, ο οποίος, αφού εξέφρασε τα συλλυπητήριά του, διέταξε την άμεση και ταχεία διερεύνηση των αιτιών. Ο ίδιος διεμήνυσε αυστηρά πως οποιοσδήποτε βρεθεί να έχει επιδείξει αμέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, θα λογοδοτήσει.

Το «στοιχειωμένο» Αλ Αγιάτ

Το σημείο του νέου δυστυχήματος ξυπνά εφιαλτικές μνήμες στην Αίγυπτο, καθώς η περιοχή Αλ Αγιάτ έχει γραφτεί με μελανά γράμματα στην ιστορία των σιδηροδρομικών τραγωδιών της χώρας. Το 2002, η ίδια περιοχή έγινε θέατρο του χειρότερου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα χρονικά της Αιγύπτου, όταν πυρκαγιά σε τρένο γεμάτο εκδρομείς στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 370 ανθρώπους.

Το 2009, δεκάδες ακόμη έχασαν τη ζωή τους σε πολλαπλές συγκρούσεις συρμών στο ίδιο ακριβώς σημείο. Μάλιστα, μόλις τον περασμένο Σεπτέμβριο, δύο εμπορευματικές αμαξοστοιχίες συγκρούστηκαν στην περιοχή, τραυματίζοντας τον μηχανοδηγό και τον βοηθό του.

Παρά τις επενδύσεις δισεκατομμυρίων που έχει δρομολογήσει η Αίγυπτος τα τελευταία δέκα χρόνια για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών της, συμπεριλαμβανομένων γραμμών υψηλής ταχύτητας, το δίκτυό της, το οποίο εξυπηρετεί εκατομμύρια από τους 110 εκατ. κατοίκους της χώρας, εξακολουθεί να πλήττεται από φονικά συμβάντα.