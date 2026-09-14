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Το κεντροαριστερό μπλοκ της Σουηδίας πέρασε μπροστά από τους συντηρητικούς και εξασφαλίζει πλειοψηφία στο κοινοβούλιο με ποσοστό 49,4% και 175 έδρες, σύμφωνα με τη νεότερη πρόβλεψη της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης SVT.

Τα συντηρητικά κόμματα, συμπεριλαμβανομένου των ακροδεξιών Δημοκρατών της Σουηδίας εκλέγουν 174 βουλευτές, συγκεντρώνοντας ποσοστό 49,1%.

Οι Σουηδοί είναι συνηθισμένοι στις μακριές εκλογικές νύχτες και τις ανατροπές. Σύμφωνα με την SVT, οι τελευταίες 20.000 ψήφοι που θα καταμετρηθούν μπορεί να είναι καθοριστικές για το τελικό αποτέλεσμα.

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