Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει το ναυάγιο του επιβατικού πλοίου στην Ινδονησία, με τις σωστικές αρχές να δίνουν μάχη με τον χρόνο στα νερά της Θάλασσας της Ιάβας. Ο νεότερος απολογισμός είναι βαρύτερος, ανεβάζοντας τον αριθμό των θυμάτων, ενώ δεκάδες επιβαίνοντες εξακολουθούν να αγνοούνται.

Το επιβατικό πλοίο «Virgo Transport 8» εκτελούσε το δρομολόγιο από την πόλη Σουραμπάγια (Ανατολική Ιάβα) με προορισμό το Μπαντζαρμασίν στο Νότιο Καλιμαντάν (Βόρνεο). Στο σκάφος επέβαιναν συνολικά 243 άτομα, εκ των οποίων τα 30 ήταν μέλη του πληρώματος.

Το ταξίδι μετατράπηκε σε εφιάλτη τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, 13 Σεπτεμβρίου, όταν το πλοίο βρέθηκε στο έλεος σφοδρής κακοκαιρίας. Κάτω από εξαιρετικά δυσμενείς καιρικές συνθήκες, χάθηκε κάθε επικοινωνία του σκάφους με τις Αρχές, σημαίνοντας άμεσα συναγερμό.

Ο νεότερος απολογισμός των Αρχών

Οι μονάδες έρευνας και διάσωσης έσπευσαν στο τελευταίο γνωστό στίγμα του πλοίου και η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της ινδονησιακής υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης, ο τραγικός απολογισμός έχει αναθεωρηθεί προς το χειρότερο, αφού έξι άνθρωποι έχουν ανασυρθεί νεκροί (έναντι ενός που είχε αναφερθεί στις πρώτες ώρες του ναυαγίου). Παράλληλα, 113 επιβάτες έχουν διασωθεί, ενώ 130 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Τα σωστικά συνεργεία παραμένουν στην περιοχή και συνεχίζουν τις έρευνες με αμείωτη ένταση για τον εντοπισμό των αγνοουμένων, παρά τις αντίξοες συνθήκες που δυσχεραίνουν το έργο τους.

Το σημείο της τραγωδίας – Ο καπετάνιος είχε ειδοποιήσει τις Αρχές πως υπάρχει σοβαρό πρόβλημα: