Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ανάρτησε εικόνα που αντιπαραβάλλει μαθήτριες που σκοτώθηκαν σε αεροπορικό πλήγμα ΗΠΑ–Ισραήλ με στιγμιότυπα από αγώνα του Μουντιάλ, σε μια συμβολική ανάρτηση με έντονο πολιτικό μήνυμα.

Στην ανάρτησή του, ο Αραγτσί έγραψε: «Από το γήπεδο ποδοσφαίρου στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μέχρι το πεδίο της μάχης, κάθε βήμα που κάνουμε ως Ιρανοί είναι μέρος ενός ευρύτερου αγώνα: της υπεράσπισης της τιμής και της αξιοπρέπειας του λαού μας».