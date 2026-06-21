Μια πολύ ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε απόψε σε ένα εργοστάσιο στο Ρας Λαφάν, τη μεγαλύτερη ζώνη παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στο κόσμο.

وزارة الداخلية القطرية : وقوع انفجار داخلي في أحد المصانع بمنطقة رأس لفان الصناعية، وفرق الدفاع المدني تتعامل مع الحادث، دون تسجيل أي إصابات أو تسرّبات. pic.twitter.com/JmVo67vkAH — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) June 21, 2026

Η έκρηξη ακούστηκε μέχρι την πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα.

Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από την έκρηξη και την πυρκαγιά, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας.

Η εταιρεία Qatarenergy επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκε έκρηξη, λόγω τεχνικής βλάβης, στην τοπική μονάδα επεξεργασίας φυσικού αερίου Μπαρζάν. Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε αμέσως μετά έχει τεθεί υπό έλεγχο.

Τα αίτια της έκρηξης παραμένουν άγνωστα και δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής επίσημη ενημέρωση για το τι προκάλεσε το περιστατικό. Οι αρμόδιες υπηρεσίες αναμένεται να προχωρήσουν σε έρευνα μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης ασφαλείας.