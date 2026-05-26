Ένα σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με τρένο σήμερα το πρωί στο Μπούγκενχαουτ του Βελγίου, στην Ανατολική Φλάνδρα, όπως μεταδίδουν βελγικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών της χώρας, έχουν χάσει τη ζωή τους δύο έφηβοι, ο οδηγός του λεωφορείου και άλλο ένα ενήλικο άτομο που επέβαινε σε αυτό.

Το λεωφορείο που χτυπήθηκε ήταν ένα μίνι μπας, το οποίο χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά μαθητών. Το δυστύχημα συνέβη γύρω στις 08:15 σε μια ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση. Οι ακριβείς συνθήκες δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές, ενώ υπάρχει επίσης αβεβαιότητα σχετικά με τον αριθμό των τραυματιών και την κατάσταση της υγείας τους.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι μπάρες ήταν κατεβασμένες και το φανάρι κόκκινο για τα αυτοκίνητα.

Ο Βέλγος υπουργός Εσωτερικών, Μπερνάρ Κιντέν (Bernard Quintin), έγραψε στο κοινωνικό δίκτυο X ότι πληροφορήθηκε «με βαθιά θλίψη το τραγικό δυστύχημα». — Οι σκέψεις μου είναι στα θύματα και στους οικείους τους, έγραψε.

100 άνθρωποι απομακρύνθηκαν

Περίπου 100 επιβάτες του τρένου απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και μεταφέρθηκαν στον κοντινό πυροσβεστικό σταθμό, μεταδίδει το VRT.

Η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο συγκεκριμένο τμήμα έχει διακοπεί προσωρινά, ενώ έχουν επιστρατευτεί λεωφορεία για την εξυπηρέτηση των επιβατών.