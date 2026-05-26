Αν και η Σοφία Καρβέλα εγκαταστάθηκε αρχικά στις ΗΠΑ για σπουδές υποκριτικής και σκηνοθεσίας, η πορεία της εξελίχθηκε σε έναν εντελώς διαφορετικό επαγγελματικό χώρο. Η Αμερική έγινε τελικά η μόνιμη κατοικία της, όπου παντρεύτηκε, απέκτησε τα δύο της παιδιά και, παρά το γεγονός ότι πλέον έχει χωρίσει με τον Θανάση Πανουργιά, οι δυο τους διατηρούν μια εξαιρετική σχέση μέχρι σήμερα.

Σήμερα, η ίδια έχει αναπτύξει μια έντονη παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προβάλλοντας τη δουλειά της και τις συνεργασίες της με γνωστά περιοδικά και εταιρείες ένδυσης. Μέσα από το προφίλ της στο Instagram, μοιράζεται καθημερινά έξυπνα tips μόδας και στυλιστικές συμβουλές με τις ακόλουθούς της, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η μόδα είναι το επάγγελμα που αγαπά και υπηρετεί με απόλυτο πάθος.

Η επιτυχημένη πορεία της αποτυπώνεται και στις αμοιβές της. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, η Σοφία Καρβέλα χρεώνει 750 δολάρια για μια ωριαία συνεδρία styling μέσω βιντεοκλήσης. Το κόστος αυτό θεωρείται απόλυτα φυσιολογικό για τα δεδομένα της αμερικανικής αγοράς, καθώς οι καταξιωμένοι στυλίστες που δουλεύουν με μεγάλα ονόματα και κορυφαία brands αμείβονται ακριβά.

Ότι η Σοφία Καρβέλα ξέρει από μόδα είναι αδιαμφισβήτητο. Μια ματιά στον λογαριασμό της στο Instagram είναι αρκετή για να πείσει και τον πιο δύσπιστο, αφού το στυλ της ξεχωρίζει σε κάθε της ανάρτηση.

Η Σοφία Καρβέλα έχει έμφυτο ταλέντο στη μόδα και το στυλ. Αυτό γίνεται φανερό όχι μόνο από τις προσωπικές της εμφανίσεις και το προφίλ της στο Instagram, αλλά και από τις στυλιστικές επιλογές της μητέρας της, Άννας Βίσση, καθώς η Σοφία επιμελείται συχνά τα looks της κορυφαίας σταρ, βάζοντας τη δική της ξεχωριστή υπογραφή.

