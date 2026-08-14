Ποικίλα σενάρια και θεωρίες έχουν γεννηθεί γύρω από την αποχώρηση της Κάρολαϊν Λέβιτ από τον Λευκό Οίκο, ειδικά μετά τη δημοσιοποίηση του «σκανδάλου» με το Air Force One στην Τουρκία. Η χρονική συγκυρία της παραίτησής της, σε συνδυασμό με την κυκλοφορία ενός βίντεο που καταγράφει μια φαινομενικά τεταμένη στιγμή με τον Ντόναλντ Τραμπ και τη συνεργάτιδά του, Νάταλι Χαρπ, έδωσαν τροφή σε διαδικτυακές εικασίες.

Η 28χρονη Λέβιτ, η οποία κατέχει τον τίτλο της νεότερης εκπροσώπου Τύπου στην ιστορία του Λευκού Οίκου, αναμένεται να εγκαταλείψει την κυβέρνηση έως τα τέλη Αυγούστου. Η ίδια ανακοίνωσε την παραίτησή της την Τετάρτη 12 Αυγούστου, χαρακτηρίζοντάς την ως μια «γλυκόπικρη απόφαση», με σκοπό να αφιερωθεί στα δύο μικρά παιδιά της, έχοντας μόλις επιστρέψει από την άδεια μητρότητας για την κόρη της, Βιβιάνα.

Τα σενάρια του διαδικτύου

Οι αποκαλύψεις για την επεισοδιακή αναχώρηση του Αμερικανού προέδρου από την Τουρκία τον περασμένο Ιούλιο αποτέλεσαν το εφαλτήριο για τις θεωρίες συνωμοσίας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Washington Post, εξαιτίας πληροφοριών για ιρανική απειλή, ο Τραμπ φυγαδεύτηκε μυστικά μέσω ενός οχήματος τροφοδοσίας σε μικρότερο στρατιωτικό αεροσκάφος. Το εντυπωσιακό είναι πως το Air Force One αναχώρησε κανονικά, λειτουργώντας ως «αεροσκάφος-δόλωμα», μεταφέροντας κυβερνητικά στελέχη (όπως οι υπουργοί Μάρκο Ρούμπιο και Σκοτ Μπέσεντ), καθώς και δημοσιογράφους. Αντίθετα, η πολιτική συνεργάτιδα Νάταλι Χαρπ φέρεται να ακολούθησε τον πρόεδρο στο ασφαλές αεροσκάφος.

Διεθνή μέσα (όπως οι International Business Times, Hindustan Times και Inkl) άρχισαν να αναπαράγουν ισχυρισμούς χρηστών των social media, σύμφωνα με τους οποίους η Λέβιτ είχε εξοργιστεί επειδή ο Τραμπ την εγκατέλειψε στο «δόλωμα», παίρνοντας μαζί του μόνο έναν κλειστό πυρήνα συνεργατών, όπως η Χαρπ.

Το επίμαχο βίντεο και η ανάλυση της… γλώσσας του σώματος

Τις φήμες ενίσχυσε ένα βίντεο που αναρτήθηκε από τον λογαριασμό Call to Activism, λίγες ώρες πριν από την ανακοίνωση της παραίτησης. Στα πλάνα, η Λέβιτ στέκεται με σταυρωμένα χέρια απέναντι από την καθήμενη δίπλα στον Τραμπ, Νάταλι Χαρπ. Η 28χρονη δείχνει εμφανώς απομονωμένη, χασμουριέται και κάνει χειρονομίες προς την πρώην παρουσιάστρια, ενώ και οι δύο κοιτάζουν συχνά τα κινητά τους.

Η ειδικός στη γλώσσα του σώματος, Τζούντι Τζέιμς, μιλώντας στη Mirror US, ανέλυσε τη σκηνή, τονίζοντας αρχικά πως η γωνία λήψης ίσως ξεγελάει το μάτι. Ωστόσο, προέβη σε ορισμένες παρατηρήσεις.

Σύμφωνα με την ίδια, λοιπόν, η Λέβιτ έχει χάσει τη χαρακτηριστική «χαμογελαστή εγρήγορση» που επιδεικνύει συνήθως δίπλα στον πρόεδρο. Είναι στραμμένη προς το παράθυρο, αποφεύγοντας την οπτική επαφή.

Παράλληλα, καταγράφονται κινήσεις που μαρτυρούν πλήξη και αμηχανία, όπως το σφίξιμο των χειλιών, το ξύσιμο του ώμου και ένας βαθύς αναστεναγμός (που ίσως οφείλεται απλώς σε κούραση).

Ωστόσο, δεν διακρίνεται ξεκάθαρη ένταση με τη Χαρπ, η οποία χαμογελά κατά τη συνομιλία τους, ενώ και ο Τραμπ δεν δείχνει να συμμετέχει σε κάποια διένεξη, καθώς πιθανότατα μιλάει στο τηλέφωνο.

Μια θεωρία χωρίς βάση;

Παρά τον οργασμό φημών, το σενάριο του «δολώματος» καταρρίπτεται από τα ίδια τα γεγονότα.

Όπως υπενθυμίζει το Irish Star, την περίοδο του ταξιδιού στην Τουρκία (μέσα Ιουλίου), η Λέβιτ βρισκόταν σε άδεια μητρότητας (η οποία διήρκεσε από τα τέλη Απριλίου έως τα μέσα Ιουλίου). Συνεπώς, δεν ταξίδεψε με την προεδρική αποστολή και δεν επέβαινε σε κανένα από τα δύο αεροσκάφη.

Η εκδοχή της προσωπικής ρήξης με την ομάδα του προέδρου παραμένει μια ανεπιβεβαίωτη εικασία, με τη Λέβιτ να ξεκαθαρίζει πως η επιστροφή της στον Λευκό Οίκο τής απέδειξε πως οι εξαντλητικές απαιτήσεις της θέσης δεν της επιτρέπουν να προσφέρει στα παιδιά της την προσοχή και την ενέργεια που τους αξίζει.