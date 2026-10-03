Σε παραίτηση οδηγήθηκε ο διευθυντής του Σωφρονιστικού Συστήματος του Τενεσί, έπειτα από την αποτυχημένη προσπάθεια εκτέλεσης της Κρίστα Πάικ. Η 50χρονη θανατοποινίτισσα κατάφερε να επιζήσει παρά τη χορήγηση δύο θανατηφόρων ενέσιμων διαλυμάτων σε σωφρονιστικό κατάστημα του Νάσβιλ. Το πρωτοφανές αυτό περιστατικό προκάλεσε την άμεση παρέμβαση του κυβερνήτη της νότιας Πολιτείας, Μπιλ Λι, ο οποίος και ανακοίνωσε επίσημα την αλλαγή σκυτάλης στη διοίκηση των φυλακών.

Αποχώρηση εν μέσω ερευνών

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου του κυβερνήτη, ο Φρανκ Στράντα, επικεφαλής του TDOC (Σωφρονιστική Διοίκηση του Τενεσί), υπέβαλε την παραίτησή του και αναμένεται να αποχωρήσει από τα καθήκοντά του εντός του μήνα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ανακοίνωση δεν υπήρξε ρητή αναφορά στο πρόσφατο φιάσκο της Τετάρτης με την Πάικ, η οποία ήταν προγραμματισμένο να γράψει ιστορία ως η πρώτη γυναίκα που θα εκτελούνταν στην Πολιτεία εδώ και περισσότερο από δύο αιώνες.

Ο κυβερνήτης Λι εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον Στράντα, τονίζοντας ότι «έθεσε το καλό της Πολιτείας υπεράνω όλων σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία». Παράλληλα, από την Πέμπτη έδωσε εντολή για πάγωμα όλων των εκτελέσεων στο Τενεσί και διέταξε την εκκίνηση ανεξάρτητης έρευνας για να διαλευκανθούν τα αίτια της αποτυχίας.

Η θέση του Στράντα και το ιστορικό των εκτελέσεων

Από την πλευρά του, ο απερχόμενος διευθυντής υποστήριξε ότι η υπηρεσία του ενήργησε απολύτως σύμφωνα με τα θεσπισμένα πρωτόκολλα. Παρόλα αυτά, παραδέχτηκε πως η αποχώρησή του εξυπηρετεί τα συμφέροντα των πολιτών του Τενεσί όσο διαρκεί η ανεξάρτητη διερεύνηση, την οποία και ο ίδιος χαρακτήρισε «απαραίτητη».

Υπενθυμίζεται ότι η σωφρονιστική διοίκηση είχε ήδη υπεραμυνθεί των χειρισμών της από το βράδυ της Τετάρτης, τονίζοντας πως ακολουθήθηκαν κατά γράμμα οι διαδικασίες που υιοθετήθηκαν όταν οι εκτελέσεις ξεκίνησαν εκ νέου τον Μάιο του 2025.

Είχε προηγηθεί μια τριετής παύση (μορατόριουμ) που είχε επιβληθεί από τον κυβερνήτη Λι, εξαιτίας σοβαρών παραλείψεων που είχαν διαπιστωθεί στον έλεγχο των φαρμάκων κατά τη διάρκεια μιας προηγούμενης εκτέλεσης.