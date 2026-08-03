Ο Πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, εξαπέλυσε οξεία επίθεση κατά του Ισπανού Πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, με αφορμή την πρόσφατη μεταναστευτική κρίση στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα.

Σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο LN+, ο Αργεντινός ηγέτης ισχυρίστηκε, χωρίς να προσκομίσει αποδείξεις, ότι ο Σάντσεθ αξιοποιεί την έλευση των μεταναστών για να τους αποδώσει την ισπανική ιθαγένεια, εξασφαλίζοντας τη στήριξή τους στις κάλπες ώστε να «διαιωνίσει την τυραννία του».

Η τοποθέτηση αυτή ακολούθησε τα πρωτοφανή γεγονότα της περασμένης εβδομάδας, όταν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι πέρασαν τα σύνορα από το Μαρόκο προς τη Θέουτα.

Σύμφωνα με τις Αρχές της Μαδρίτης, η συντριπτική πλειονότητα των μεταναστών επαναπροωθήθηκε άμεσα στο Μαρόκο. Παράλληλα, καταγράφηκε σημαντική απόκλιση στον απολογισμό των θυμάτων, καθώς η Ισπανία έκανε λόγο για 72 νεκρούς, ενώ η Ραμπάτ ανέφερε 11 θανάτους.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, μαζί με δυνάμεις της ευρωπαϊκής άκρας δεξιάς, αξιοποίησε τις δραματικές εικόνες από τη Θέουτα για να ενισχύσει τη δική του αντιμεταναστευτική ρητορική. Ο Τραμπ προειδοποίησε για τον κίνδυνο «εισβολής», υποστηρίζοντας ότι χωρίς την παρουσία της παράταξής του στην εξουσία, η κατάσταση στις ΗΠΑ θα μπορούσε να ξεπεράσει σε ένταση ακόμη και τα συμβάντα της Ισπανίας.

Παράλληλα με τις δηλώσεις αυτές, η κυβέρνηση της Αργεντινής προχώρησε και σε θεσμικό επίπεδο, δημοσιοποιώντας προεδρικό διάταγμα που απαγορεύει τη μελλοντική είσοδο στη χώρα ή θέτει υπό καθεστώς απέλασης, αλλοδαπούς οι οποίοι κρίνονται ως «εχθρικοί» απέναντι στην Αργεντινή ή τους πολίτες της.