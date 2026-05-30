Άσχημη κατάληξη, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν θύματα ή τραυματισμοί, είχε για τους επιβάτες ενός θεματικού «πειρατικού» κρουαζιερόπλοιου στην Τουρκία, το ταξίδι τους κοντά στο δημοφιλές τουριστικό θέρετρο της Μαρμαρίδος.

Το κρουαζιερόπλοιο «Big Boss Diamond», που διαφημίζεται ως το μεγαλύτερο «πειρατικό πλοίο», έχοντας ως θέμα τους πειρατές για τους τουρίστες, βυθίστηκε ενώ είχε ξανοιχτεί από τις τουρκικές ακτές, αναγκάζοντας τους 148 επιβάτες του, μεταξύ των οποίων και αρκετοί Βρετανοί, να πηδήξουν στη θάλασσα για να σωθούν.

Το κρουαζιερόπλοιο άρχισε να… μπάζει νερά, στα ανοιχτά του Paradise Island, κοντά στο δημοφιλές τουρκικό θέρετρο Μαρμαρίς.

Το βίντεο που ακολουθεί δείχνει τους τουρίστες που βρίσκονταν επάνω στο… «πειρατικό πλοίο» να πηδούν στη θάλασσα για να σωθούν, καθώς το σκάφος άρχισε να γέρνει στο πλάι, έχοντας…πάρει νερά .

Σε μεταγενέστερες εικόνες φαίνονταν μόνο τα πανιά του πλοίου να προεξέχουν από το νερό, ενώ γύρω του υπήρχαν συντρίμμια και πολλά άλλα σκάφη.

Μέσα σε μία ώρα, το πλοίο είχε βυθιστεί εντελώς.

Το «Big Boss Diamond» απέπλευσε από το Μαρμαρίς για την καθημερινή του εκδρομή στο Paradise Island.

Άρχισε να μπαίνει νερό στο πλοίο κοντά στον γραφικό κόλπο Akvaryum και οι τουρκικές ομάδες διάσωσης έσπευσαν αμέσως να βοηθήσουν.

Και οι 148 επιβάτες, συμπεριλαμβανομένων 20 παιδιών, αναγκάστηκαν να πηδήξουν από το σκάφος στη θάλασσα, χωρίς άλλες δυσάρεστες συνέπειες. Ευτυχώς, όλοι οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην ακτή.

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο καπετάνιος του «Big Boss Diamond» ανέφερε για την περιπέτεια που έζησαν οι επιβαίνοντες στο σκάφος: «Αγαπητοί επισκέπτες και φίλοι, σας ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον και την ανησυχία σας. Είμαστε όλοι καλά και ασφαλείς. Μέχρι να επισκευαστεί το Big Boss Diamond, θα συνεχίσουμε τις εκδρομές μας με το Big Boss Yagna».

Η Yagna Tourism, η εταιρεία που διαχειρίζεται το σκάφος, περιγράφει το «Big Boss Diamond» ως το μεγαλύτερο πειρατικό πλοίο στην Τουρκία και διαφημίζει ότι «ενώ τα παιδιά παίζουν στον χώρο παιχνιδιού, οι γονείς μπορούν να διασκεδάσουν στον επάνω όροφο».

Αποκαλεί το πειρατικό πλοίο «οικογενειακό πλοίο για πάρτι», όπου με μόλις 35 τουρκικές λίρες, οι επιβάτες μπορούν να απολαύσουν απεριόριστη μπύρα, κοκτέιλ και κρασί.

Το σκάφος προσφέρει επίσης κυνήγι θησαυρού ενώ υπάρχει και DJ επί του θεματικού πλοίου που φροντίζει για την διασκέδαση των τουριστών.

Πλάνα από προηγούμενες εκδρομές με το Big Boss Diamond δείχνουν τουρίστες να χορεύουν στο κατάστρωμα με έναν άνδρα ντυμένο πειρατή, ενώ τους ρίχνουν νερό.

Σε δήλωσή του, ο κυβερνήτης της Μούγλα – της επαρχίας όπου έλαβε χώρα το περιστατικό – ανέφερε: «Μετά την αναφορά, ομάδες που αποστάλθηκαν στην περιοχή συντόνισαν την εκκένωση από το σκάφος, των επιβαινόντων, με τη βοήθεια γειτονικών σκαφών.

«Οι έλεγχοι δεν έδειξαν θύματα, τραυματισμούς ή προβλήματα υγείας. Οι εκκενωθέντες πολίτες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην ξηρά».

ΠΗΓΗ: www.dailymail.com