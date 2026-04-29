Αίσθηση προκαλούν στις ΗΠΑ κάποιες ατάκες του Βασιλιά όσο και του Αμερικανού προέδρου οι οποίες κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Ενθουσιασμός επικράτησε στο κοινό του Λευκού Οίκου την Τρίτη (28/4) το βράδυ με μια τολμηρή και ίσως θρασύτατη πρόποση του Βασιλιά καθώς φιλοξενήθηκε από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και την Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ σε ένα εκθαμβωτικό δείπνο.

Η εκδήλωση σηματοδότησε το πρώτο δείπνο της δεύτερης θητείας του Προέδρου – και είχε ως στόχο να γιορτάσει τα 250ά γενέθλια της χώρας.

Τόσο ο κ. Τραμπ όσο και ο Βασιλιάς έκαναν σχόλια για το κοινό παρελθόν των χωρών τους, με τον Κάρολο να αποκαλεί το γλέντι μια «πολύ σημαντική βελτίωση σε σχέση με το Boston Tea Party». Επέστησε επίσης την προσοχή στις «αναπροσαρμογές» του Προέδρου στην Ανατολική Πτέρυγα, η οποία δεν υπάρχει πλέον.

«Λυπάμαι που το λέω, αλλά εμείς οι Βρετανοί, φυσικά, κάναμε τη δική μας μικρή προσπάθεια για την ανακατασκευή ακινήτων του Λευκού Οίκου το 1814», αστειεύτηκε ο Βασιλιάς.

Σημείωσε επίσης πώς ο Πρόεδρος είπε πρόσφατα, «ότι αν δεν ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι ευρωπαϊκές χώρες θα μιλούσαν γερμανικά».

«Τολμώ να το πω, αν δεν ήμασταν εμείς, θα μιλούσατε γαλλικά», είπε ο Κάρολος, εκνευρίζοντας τον Πρόεδρο και τους καλεσμένους του καθώς του τη φύλαγε την απάντηση και εκμεταλλευόμενος την ευκαιρία εξέφρασε με χιούμορ δεικτικό την αντίθεσή του.

Μερικοί από τους 120 καλεσμένους στην επίσημη εκδήλωση γέλασαν αμήχανα μετά από αυτή την παρατήρηση. Στα σχόλιά του που ακολούθησαν, ο Κάρολος δεν αναφέρθηκε στο Ιράν, ούτε στον πόλεμο. Ο βασιλιάς δεν ενεργεί ως εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης, γεγονός που υπογραμμίζει τον θεσμικό του ρόλο.

Στη συνέχεια, αποκάλυψε ένα δώρο για τον Πρόεδρο κατά τη διάρκεια της πρόποσής του – μια μεγάλη χρυσή καμπάνα που κρεμόταν από τον πύργο ελέγχου του HMS Trump, ενός υποβρυχίου του Βασιλικού Ναυτικού που πολέμησε στη Μάχη του Ειρηνικού κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.