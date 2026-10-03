Τουρκία και η Γαλλία υπέγραψαν επίσημα «Οδικό Χάρτη Αμυντικής Συνεργασίας» (Defense Cooperation Roadmap), με στόχο την ενίσχυση των διμερών στρατιωτικών σχέσεων, του στρατηγικού διαλόγου και της συνεργασίας στην αμυντική βιομηχανία.

Η υπογραφή του νέου οδικού χάρτη ανακοινώθηκε επίσημα από το τουρκικό υπουργείο Άμυνας έπειτα από σειρά επαφών υψηλού επιπέδου.

Στις συνομιλίες συμμετείχαν ο Γενικός Διευθυντής Άμυνας και Ασφάλειας της Τουρκίας, Αντιστράτηγος Ιλκάι Αλτιντάγ, και γάλλοι αξιωματούχοι, όπως η Υφυπουργός Αρμόδια για τις Ένοπλες Δυνάμεις, Αλές Ρουφ, και ο Στρατιωτικός Αρχηγός του Γάλλου Προέδρου, Στρατηγός Βενσάν Ζιρό.

Σύμφωνα με διεθνείς παρατηρητές πρόκειται για ένα γεγονός που επισφραγίζει την πρόθεση των δύο νατοϊκών συμμάχων να έρθουν πολύ πιο κοντά στον στρατιωτικό και εξοπλιστικό τομέα, αφήνοντας πίσω τις εντάσεις των προηγούμενων ετών.

Το βλέμμα σε πυραύλους και αντιαεροπορικά συστήματα

Αυτή η σύσφιξη των δεσμών έρχεται σε μια χρονική συγκυρία γενικότερης αναθέρμανσης των σχέσεων Παρισιού και Άγκυρας, ωστόσο το βάθος της συμφωνίας φαίνεται να συνδέεται στενά με συγκεκριμένες εξοπλιστικές επιδιώξεις. Αναλύσεις σε εξειδικευμένα μέσα αμυντικού ενδιαφέροντος, τοποθετούν τον νέο οδικό χάρτη μέσα στο κάδρο των ευρύτερων συζητήσεων που αφορούν το ενδιαφέρον της Τουρκίας για προηγμένα δυτικά οπλικά συστήματα.

Στο επίκεντρο αυτού του ενδιαφέροντος βρίσκονται τα υπερσύγχρονα γαλλο-ιταλικά συστήματα αεράμυνας SAMP/T, καθώς και οι πύραυλοι Meteor. Οι παρασκηνιακές επαφές ανάμεσα σε κατασκευάστριες εταιρείες των δύο χωρών φαίνεται πως έχουν ανοίξει τον δρόμο, υποδεικνύοντας ότι ο νέος αμυντικός άξονας ενδέχεται σύντομα να λειτουργήσει ως όχημα για την υλοποίηση μεγάλων εξοπλιστικών προγραμμάτων.