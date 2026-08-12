Ένα εξαιρετικά περίπλοκο και πρωτοφανές σχέδιο παραπλάνησης, με την εμπλοκή τριών αεροσκαφών, ενός υδραυλικού φορτηγού τροφοδοσίας (catering) και αυστηρές εντολές για κατεβασμένα σκίαστρα παραθύρων, επιστράτευσε η Secret Service για να φυγαδεύσει κρυφά τον Ντόναλντ Τραμπ από την Τουρκία μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ.

Τα αποκαλυπτικά βίντεο και η ανάλυση του CNN φέρνουν στο φως λεπτό προς λεπτό την επιχείρηση που στήθηκε υπό την απειλή του Ιράν, εγείροντας αμείλικτα ερωτήματα για τη χρήση δημοσιογράφων ως «δολώματα», την ασφάλεια του νέου αεροσκάφους από το Κατάρ, αλλά και τις αντιφάσεις στις δηλώσεις της αμερικανικής ηγεσίας.

Την ίδια ώρα, ο ίδιος ο Τραμπ, στις δηλώσεις που έκανε μετά την αποκάλυψη της μυστικής επιχείρησης, εμφανίζεται ατάραχος, δηλώνοντας ότι απλώς ακολούθησε τις οδηγίες της ομάδας ασφαλείας του.

Η πρώτη αντίδραση Τραμπ: «Δεν ανησυχώ για τίποτα»

Σε νεότερες τοποθετήσεις του, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφέρθηκε ευθέως στην απειλή που ανάγκασε τη Μυστική Υπηρεσία (Secret Service) να τον υποχρεώσει σε αλλαγή σχεδίων και αεροσκάφους ενώ βρισκόταν στην Τουρκία:

«Δέχομαι πολλές απειλές. Έχω πολλές απειλές που δεν γνωρίζετε», σημείωσε ο Τραμπ, εξηγώντας πως δεν υπέβαλε πολλές ερωτήσεις στην ομάδα ασφαλείας του και απλώς ακολούθησε τις οδηγίες που του δόθηκαν: «Δεν ανησυχώ για τίποτα, για να είμαι ειλικρινής… Ξέρετε τη στάση μου».

Παράλληλα, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οχάιο, συμπλήρωσε: «Ακολουθώ τις οδηγίες των Μυστικών Υπηρεσιών και του στρατού. Ήθελαν να επιβιβαστώ σε διαφορετική πτήση, σε διαφορετικό αεροσκάφος. Απλώς πρέπει να κάνω ό,τι μου λένε. Υποθέτω ότι υπήρχε κάποια απειλή».

NEW: President Trump addresses the security threat that prompted Secret Service to have him switch planes while he was in Turkey for the NATO summit: “I get a lot of threats. I have a lot of threats that you don’t know about.” Trump says he didn’t ask many questions and simply… pic.twitter.com/SLuVMUsnwB — Fox News (@FoxNews) August 12, 2026

Λεπτό προς λεπτό: Το χρονικό της παραπλάνησης στην Άγκυρα

Σύμφωνα με τα οπτικά στοιχεία και τις δημοσιογραφικές καταγραφές του δημοσιογράφου Kevin Liptak του CNN, ο οποίος βρισκόταν στην Άγκυρα καλύπτοντας τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, το σχέδιο παραπλάνησης εκτελέστηκε στις 8 Ιουλίου με απόλυτη μυστικότητα:

Οι προετοιμασίες: Στο αεροδρόμιο της Άγκυρας, δύο υδραυλικά φορτηγά τροφοδοσίας του αεροδρομίου παίρνουν θέση στο πλάι του παλαιού, μπλε-λευκού Air Force One (Boeing 747), το οποίο ο Τραμπ είχε δηλώσει δημόσια ότι θα χρησιμοποιούσε για την επιστροφή του.

Στο αεροδρόμιο της Άγκυρας, δύο υδραυλικά φορτηγά τροφοδοσίας του αεροδρομίου παίρνουν θέση στο πλάι του παλαιού, μπλε-λευκού Air Force One (Boeing 747), το οποίο ο Τραμπ είχε δηλώσει δημόσια ότι θα χρησιμοποιούσε για την επιστροφή του. Η εικονική επιβίβαση: Η προεδρική αυτοκινητοπομπή φτάνει στον διάδρομο προσγείωσης. Τα δύο φορτηγά τροφοδοσίας ανυψώνονται στις δεξιές πόρτες του τζάμπο τζετ. Ο Τραμπ ανεβαίνει τη σκάλα, χαιρετάει τις κάμερες και μπαίνει στην καμπίνα.

Η προεδρική αυτοκινητοπομπή φτάνει στον διάδρομο προσγείωσης. Τα δύο φορτηγά τροφοδοσίας ανυψώνονται στις δεξιές πόρτες του τζάμπο τζετ. Ο Τραμπ ανεβαίνει τη σκάλα, χαιρετάει τις κάμερες και μπαίνει στην καμπίνα. Τα κατεβασμένα σκίαστρα: Στο πίσω μέρος του αεροσκάφους επιβιβάζονται δημοσιογράφοι και προσωπικό του Λευκού Οίκου. Αμέσως, πράκτορες της Secret Service τους ζητούν επιτακτικά να κατεβάσουν όλα τα σκίαστρα των παραθύρων, ενώ περνούν από την καμπίνα που βλέπει προς ένα παρακείμενο, μικρότερο στρατιωτικό αεροσκάφος τύπου C-32A για να βεβαιωθούν ότι δεν υπάρχει οπτική επαφή.

Στο πίσω μέρος του αεροσκάφους επιβιβάζονται δημοσιογράφοι και προσωπικό του Λευκού Οίκου. Αμέσως, πράκτορες της Secret Service τους ζητούν επιτακτικά να κατεβάσουν όλα τα σκίαστρα των παραθύρων, ενώ περνούν από την καμπίνα που βλέπει προς ένα παρακείμενο, μικρότερο στρατιωτικό αεροσκάφος τύπου για να βεβαιωθούν ότι δεν υπάρχει οπτική επαφή. Η μυστική διαφυγή: Ο Τραμπ φυγαδεύεται κρυφά από το Air Force One και εισέρχεται στο κοντέινερ του φορτηγού τροφοδοσίας. Ένας άνδρας με κοστούμι διακρίνεται να σκαρφαλώνει στην καμπίνα, το κοντέινερ χαμηλώνει και το φορτηγό αποχωρεί.

Ο Τραμπ φυγαδεύεται κρυφά από το Air Force One και εισέρχεται στο κοντέινερ του φορτηγού τροφοδοσίας. Ένας άνδρας με κοστούμι διακρίνεται να σκαρφαλώνει στην καμπίνα, το κοντέινερ χαμηλώνει και το φορτηγό αποχωρεί. Η επιβίβαση στο C-32A: Το φορτηγό διασχίζει την πίστα και σταματά πίσω από τους κινητήρες του μικρότερου C-32A. Ο άνδρας με το κοστούμι κατεβαίνει, περπατά στη σκάλα και επιβιβάζεται στο αεροσκάφος.

Το φορτηγό διασχίζει την πίστα και σταματά πίσω από τους κινητήρες του μικρότερου C-32A. Ο άνδρας με το κοστούμι κατεβαίνει, περπατά στη σκάλα και επιβιβάζεται στο αεροσκάφος. Η απογείωση του «άδειου» αεροσκάφους: Το παλαιό Air Force One απογειώνεται χωρίς τον Πρόεδρο, λειτουργώντας ουσιαστικά ως «δόλωμα». Ένα λεπτό αργότερα τροχοδρομεί και απογειώνεται το C-32A με τον Τραμπ.

Το παλαιό Air Force One απογειώνεται χωρίς τον Πρόεδρο, λειτουργώντας ουσιαστικά ως «δόλωμα». Ένα λεπτό αργότερα τροχοδρομεί και απογειώνεται το C-32A με τον Τραμπ. Το τρίτο αεροσκάφος από το Κατάρ: Το νεότερο Boeing 747, δωρεά από το Κατάρ, είχε αναχωρήσει νωρίτερα για τη βάση Mildenhall στο Ηνωμένο Βασίλειο φέροντας τον κωδικό “SAM 33” (Special Air Mission).

Το θέατρο της αποβίβασης στη Βρετανία

Όπως αποδείχθηκε από τα δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων, το παλαιό Air Force One εμφανίστηκε στο ραντάρ κοντά στην Κωνσταντινούπολη χωρίς κωδικό κλήσης. Ωστόσο, καθώς πετούσε πάνω από τη Ρουμανία, άρχισε να χρησιμοποιεί τον κωδικό “AF1”, παρότι ο Πρόεδρος δεν επέβαινε σε αυτό.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στη βάση Mildenhall στις 10:29 μ.μ. τοπική ώρα. Το μικρότερο C-32A, το οποίο δεν εμφανιζόταν σε καμία δημόσια εφαρμογή παρακολούθησης, προσγειώθηκε σχεδόν την ίδια ώρα.

Χρειάστηκαν περίπου 20 λεπτά για να επιτραπεί στους δημοσιογράφους να αποβιβαστούν από το μεγάλο αεροσκάφος, χρόνος επαρκής ώστε ο Τραμπ να μεταφερθεί ξανά κρυφά από το C-32A στο παλαιό Air Force One. Έτσι, στις 10:56 μ.μ., ο Ντόναλντ Τραμπ κατέβηκε τις σκάλες μπροστά στις κάμερες, διατηρώντας την ψευδαίσθηση ότι ταξίδευε με αυτό, πριν επιβιβαστεί τελικά στο καταριανό τζετ για την επιστροφή στην Ουάσινγκτον.

Όταν ρωτήθηκε εν πτήσει από τους δημοσιογράφους για τα ασυνήθιστα μέτρα, ο Τραμπ απάντησε με κυνισμό:

«Επειδή μάλλον βρίσκεστε σε μια επικίνδυνη πτήση, εξαιτίας των αχρείων που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Αλλά αν φύγω εγώ, φεύγετε κι εσείς, έτσι δεν είναι; Οπότε ίσως, ίσως κάποια μέρα να θελήσετε να αλλάξετε επάγγελμα».

Τα 5 σκοτεινά σημεία που εκθέτουν τον Λευκό Οίκο

Η αποκάλυψη της επιχείρησης από τη Washington Post και το CNN φέρνει την κυβέρνηση Τραμπ αντιμέτωπη με μια σειρά από αμείλικτα ερωτήματα:

1. Γιατί συνεχίστηκε η συγκάλυψη αφού ο κίνδυνος είχε παρέλθει;

Σε αντίστοιχες περιπτώσεις του παρελθόντος, όπως το 2000 με τον Μπιλ Κλίντον στο Πακιστάν λόγω απειλής του Οσάμα μπιν Λάντεν, η χρήση αεροσκάφους-«δολώματος» αποκαλύφθηκε αμέσως μετά την προσγείωση, ενώ ο Τύπος είχε ενημερωθεί εμπιστευτικά. Στην περίπτωση Τραμπ, η κυβέρνηση συνέχισε την παραπλάνηση, ενώ ούτε η «Gang of Eight» (η ηγεσία του Κογκρέσου για θέματα εθνικής ασφάλειας) ενημερώθηκε για τη σοβαρότητα της απειλής.

2. Αποτέλεσαν οι δημοσιογράφοι και τα στελέχη «ανθρώπινα δολώματα»;

Δημοσιογράφοι και κυβερνητικά στελέχη επιβιβάστηκαν στο αεροσκάφος-στόχο εν αγνοία τους. Ο πρώην πράκτορας της Secret Service, Ρόμπερτ ΜακΝτόναλντ, διερωτήθηκε τι είδους μέτρα προστασίας παρασχέθηκαν στους ανθρώπους που αφέθηκαν εκτεθειμένοι. Παράλληλα, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο απέφυγε να απαντήσει αν η κυβέρνηση εξέθεσε συνειδητά πολίτες σε κίνδυνο.

3. Η μεγάλη αντίφαση για το Ιράν: Ήταν τελικά εξουδετερωμένη η Τεχεράνη;

Η κινητοποίηση αυτή έρχεται σε ευθεία αντίφαση με τους ισχυρισμούς Τραμπ και του Υπουργού Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ, οι οποίοι δήλωναν ότι οι στρατιωτικές δυνατότητες της Τεχεράνης έχουν συνθλιβεί και ότι οι ΗΠΑ κατέχουν «πλήρη έλεγχο του εναέριου χώρου». Όπως σχολίασε ο Ντέιβιντ Άξελροντ, πρώην σύμβουλος του Μπαράκ Ομπάμα, αν η απειλή ήταν τόσο σοβαρή, ο αμερικανικός λαός δικαιούται να γνωρίζει την αλήθεια για την πραγματική ισχύ της Τεχεράνης.

4. Το «πλήγμα» στο αεροσκάφος του Κατάρ: Τα επικίνδυνα κενά ασφαλείας του νέου Air Force One

Η ανάγκη αλλαγής αεροσκάφους στην Τουρκία ενισχύει τις υποψίες ότι το νέο αεροσκάφος υστερεί σε εξειδικευμένα αμυντικά συστήματα σε σχέση με το παλαιότερο Boeing, εγείροντας ερωτήματα για το αν η βιασύνη ένταξής του στον στόλο οδήγησε σε επικίνδυνες εκπτώσεις ασφαλείας.

5.Η προσπάθεια συγκάλυψης της πολιτικής αμηχανίας

Η κυβέρνηση προχώρησε στο πρωτοφανές μέτρο να εκδώσει δικαστικές κλητεύσεις κατά δημοσιογράφων των New York Times που αποκάλυψαν την αντικατάσταση του αεροσκάφους, επικαλούμενη διαρροή διαβαθμισμένων πληροφοριών, κλήσεις που αποσύρθηκαν μετά από δικαστική παρέμβαση. Παράλληλα, διεξάγεται ευρεία εσωτερική έρευνα με κατασχέσεις κινητών τηλεφώνων αξιωματούχων, δημιουργώντας υποψίες ότι ο Λευκός Οίκος επιδιώκει να αποτρέψει την πολιτική αμηχανία για την αποκάλυψη ότι δημοσιογράφοι χρησιμοποιήθηκαν ως «δολώματα».