«Το Ιράν πεθαίνει για να κάνει μια συμφωνία. Μπορώ μόνο να σας πω αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, από το Οβάλ Γραφείο, μιλώντας στο πλαίσιο της υπογραφής εκτελεστικού διατάγματος σχετικά με τις συνταξιοδοτικές αποταμιεύσεις.

«Βρισκόμαστε σε αυτό που κάποιοι θα ονόμαζαν πόλεμο», συνέχισε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος ανέφερε στη συνέχεια, μιλώντας για το Ιράν:

«Τα εργοστάσια κατασκευής μη επανδρωμένων αεροσκαφών τους έχουν κλείσει σε ποσοστό περίπου 82%. Τα εργοστάσια κατασκευής πυραύλων τους έχουν κλείσει σχεδόν κατά 90%» σημείωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Παράλληλα ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι οι τιμές της βενζίνης θα πέσουν «μόλις τελειώσει ο πρόεδρος», της χώρας του Περσικού Κόλπου.

Ερωτηθείς επίσης, για τη δήλωση του προέδρου της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο που είπε ότι το Ιράν θα παίξει στο Παγκόσμιο Κύπελλο το καλοκαίρι το οποίο θα συνδιοργανώσουν οι ΗΠΑ, το Μεξικό και ο Καναδάς, ο Τραμπ απάντησε: «Αν το είπε ο Τζιάνι, είμαι εντάξει… Ας τους αφήσουμε να παίξουν… Αυτός (σ.σ. ο Τζιάνι Ινφαντίνο) είναι σπουδαίος τύπος».